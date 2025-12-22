משפחות שכולות מתנגדות לכך ששופט בית המשפט העליון יצחק עמית, ימנה את חברי ועדת החקירה לטבח ה-7 באוקטובר: "אין לנו אמון בו"

לאחר שפורסם כי הממשלה מנסה להגיע להסכמות בנוגע להקמת ועדת חקירה לטבח ה-7 באוקטובר, וכי בין היתר יצחק עמית יוכל לבחור את חברי הוועדה, משפחות שכולות מתנגדות לכך.

‏תמר גרסין, אחותו של חנניה עמר הי"ד שנרצח בנובה, אמרה היום (שני) בראיון בגלי ישראל כי "אין לנו שום אמון ביצחק עמית שימנה את חברי וועדת החקירה. אנחנו רואים את התנהלות המערכת בשנתיים האחרונות ואת השבר הגדול באמון ולא ייתכן שאנשים מהמיעוט הזה יחקרו את הפרשה. הקריאה לוועדה ממלכתית הולכת ונעשית יותר ויותר פוליטית, זה בא מהכיוון של רונן בר, של חלויה, של היועמ"שית ושל חברי האופוזיציה".

היא נשאלה: "אתם מרגישים שהמטרה היא להסתיר את האמת?", והשיבה: "אנחנו מרגישים שאנחנו לא נקבל את האמת. אנחנו גם לא יודעים מה היה, כל השאלות שלנו נאספות כבר שנתיים וראוי שיתנו לנו תשובות. כמו תשובה לשאלה הבסיסית: אם הקפיצו צוותי שב"כ, למה לא פינו מסיבה עם 4 וחצי אלף אנשים על הגדר?"