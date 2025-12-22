לאחר שפורסם כי הממשלה מנסה להגיע להסכמות בנוגע להקמת ועדת חקירה לטבח ה-7 באוקטובר, וכי בין היתר יצחק עמית יוכל לבחור את חברי הוועדה, משפחות שכולות מתנגדות לכך.
תמר גרסין, אחותו של חנניה עמר הי"ד שנרצח בנובה, אמרה היום (שני) בראיון בגלי ישראל כי "אין לנו שום אמון ביצחק עמית שימנה את חברי וועדת החקירה. אנחנו רואים את התנהלות המערכת בשנתיים האחרונות ואת השבר הגדול באמון ולא ייתכן שאנשים מהמיעוט הזה יחקרו את הפרשה. הקריאה לוועדה ממלכתית הולכת ונעשית יותר ויותר פוליטית, זה בא מהכיוון של רונן בר, של חלויה, של היועמ"שית ושל חברי האופוזיציה".
היא נשאלה: "אתם מרגישים שהמטרה היא להסתיר את האמת?", והשיבה: "אנחנו מרגישים שאנחנו לא נקבל את האמת. אנחנו גם לא יודעים מה היה, כל השאלות שלנו נאספות כבר שנתיים וראוי שיתנו לנו תשובות. כמו תשובה לשאלה הבסיסית: אם הקפיצו צוותי שב"כ, למה לא פינו מסיבה עם 4 וחצי אלף אנשים על הגדר?"
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
משתתפים בצערכם ומכבדים את רצונכם על אופיה וסוגה של ועדת חקירה שתהיה לא ממלכתית אלא ממשלתית, אך לא ניתן להתעלם ממעל 1,000 משפחות שכולות, שדורשות ועדת חקירה ממלכתית!!!11:06 22.12.2025
עמית שטרן
היכן מצינו שהנאשם ממנה את שופטיו ? יצחק עמית וחבר מרעיו הם הראשונים שחייבים להיחקר. בעניין הגדר, בעניין הוראות פתיחה באש, בעניין האיסור לירות על מי שמתקרב לגדר, בעניין התערבותם...
היכן מצינו שהנאשם ממנה את שופטיו ? יצחק עמית וחבר מרעיו הם הראשונים שחייבים להיחקר. בעניין הגדר, בעניין הוראות פתיחה באש, בעניין האיסור לירות על מי שמתקרב לגדר, בעניין התערבותם ואכיפת דעתם האישית השמאלנית קיצונית בנושאי ביטחון שאין להם שמץ מושג בהם, בעניין " הכל שפיט ", בעניין אכיפה על גורמי הביטחון של אסכולה פוליטית שמטרתה מדינת כל אזרחיה, בעניין מניעת הריסת בתי מחבלים ומתן עידוד לטרור, מניעת גירוש משפחות מחבלים ומתן עידוד לטרור, מניעת מצור על מחבלים אף שהחוק הבינלאומי והחלטת מועצת הביטחון מתירים, זריעת פחד בקרב חיילי צה"ל שצריכים עורך דין צמוד שמא יבולע להם, בעניין העוול שנעשה ללוחמי כח 100, בעניין חיילים שנחשפו לאש בגלל אכיפת דעתם האישית באצטלה משפטית, פתיחת דלתי בג"צ למחבלי הנוחבה ושימת זכות העמידה ללעג ולקלס ועוד.המשך 12:00 22.12.2025
עמית שטרן
שירי מנתניה
