לאחר שהפרקליטות ביקשה לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4,000 בטענה שנתניהו עשוי לרתום אותן לטובתו – בית המשפט לא קיבל את הבקשה

השופטים במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו דחו היום (שני) את בקשת הפרקליטות לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000, כך דווח ב'הארץ'.

לדבריהם, "כפי שכבר קבענו, יש צורך בשמיעת עדי הגנה במקביל לשמיעת עדותו של מר נתניהו. קביעה זו בעינה עומדת". השופטים הוסיפו בהחלטתם כי קבעו בעבר "כי ככל שלמאשימה תהיה טענה כי אין מקום לשמוע עד כזה או אחר, בקשה זו תישקל לגופה. אך דברים אלה עומדים בעינם".

נזכיר כי קודם לכן, הפרקליטות פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת, בטענה כי נתניהו עוקב אחרי העדויות הללו ועשוי להתאים אליהן את עדותו שלו.

עוד באותו נושא לא יאומן: זה מה שנחשף היום במשפט נתניהו 14:40 | חדשות סרוגים 5 1 😀

הפרקליטות ביקשה שכל עוד ראש הממשלה נחקר בתיק יזומנו עדי הגנה רק בתיק 1000 – שעדותו בו הסתיימה. הדיון שהיה אמור להתקיים מחר בוטל, לבקשת נתניהו, בשל "שורה של אירועים מדינייים, ביטחוניים ודיפלומטיים".

נזכיר כי אמש נחשפה ידיעה מטרידה במהלל עדותו של רון סולומון, חוקר באגף הסיגינט. על פי העדות, המשטרה המשיכה לערוך מחקרי תקשורת על סיקור משפט נתניהו גם שנים לאחר פתיחתו.