השופטים במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו דחו היום (שני) את בקשת הפרקליטות לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000, כך דווח ב'הארץ'.
לדבריהם, "כפי שכבר קבענו, יש צורך בשמיעת עדי הגנה במקביל לשמיעת עדותו של מר נתניהו. קביעה זו בעינה עומדת". השופטים הוסיפו בהחלטתם כי קבעו בעבר "כי ככל שלמאשימה תהיה טענה כי אין מקום לשמוע עד כזה או אחר, בקשה זו תישקל לגופה. אך דברים אלה עומדים בעינם".
נזכיר כי קודם לכן, הפרקליטות פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת, בטענה כי נתניהו עוקב אחרי העדויות הללו ועשוי להתאים אליהן את עדותו שלו.
הפרקליטות ביקשה שכל עוד ראש הממשלה נחקר בתיק יזומנו עדי הגנה רק בתיק 1000 – שעדותו בו הסתיימה. הדיון שהיה אמור להתקיים מחר בוטל, לבקשת נתניהו, בשל "שורה של אירועים מדינייים, ביטחוניים ודיפלומטיים".
נזכיר כי אמש נחשפה ידיעה מטרידה במהלל עדותו של רון סולומון, חוקר באגף הסיגינט. על פי העדות, המשטרה המשיכה לערוך מחקרי תקשורת על סיקור משפט נתניהו גם שנים לאחר פתיחתו.
מה דעתך בנושא?
13 תגובות
2 דיונים
א
המשפט שהפרקליטות תפרה לנתניהו והתרסק כולו עם ה"שוחד" שהשופטים ביטלו - הוא ניסיון הפיכה שלפי החוק הוא בגידה שהעונש עליה הוא עשרות שנים בכלא!!10:29 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
חבקין,מבכירי חוקרי המשטרה במשפט,העיד בימים אלה במשפט ואמר שהמשטרה פ על ה בני ג וד לחוק בכל התיקים ועברה עבירות פליליות בכל התיקים!!10:27 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
הפרקליטות הרקובה רוצה לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000 - תיק ה"שוחד" שכבר בוטל ע"י השופטים עצמם עוד בתחילת המשפט!!10:26 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
מדהים שגופי תקשורת לא מודעים לעיקר העד אתמול שיבש חקירה דיבר עם המפקדת שלו בזמן התנגדות למרות הוראה מפורשת של השופטים בנוסף התברר ששוטרים מהחקירה ישבו בבית משפט כאזרחים במשך שנות המשפט והנחקר השמיע...
מדהים שגופי תקשורת לא מודעים לעיקר העד אתמול שיבש חקירה דיבר עם המפקדת שלו בזמן התנגדות למרות הוראה מפורשת של השופטים בנוסף התברר ששוטרים מהחקירה ישבו בבית משפט כאזרחים במשך שנות המשפט והנחקר השמיע משפט לזק חן סנגור ההגנה לפני עדותו שיכול להתפרש כאיוםהמשך 10:41 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
בקשת הפרקליטות נכונה. נאשם בפלילים לא צריך לשמוע עדויות על מנת להנדס את תשובותיו. אבל מכיוון שדוחה כל היום וכל הליל את המשפט חייבים להתקדם. שערי הכלא כבר פתוחים בפניו....
בקשת הפרקליטות נכונה. נאשם בפלילים לא צריך לשמוע עדויות על מנת להנדס את תשובותיו. אבל מכיוון שדוחה כל היום וכל הליל את המשפט חייבים להתקדם. שערי הכלא כבר פתוחים בפניו. היכונו לעוד מלחמה/ות שבדרך.המשך 11:14 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מירושלים
בתגובה ל: עראק
מאיפה הבאת את התגובה הזו??? הזיות???23:36 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כבשים
הכל קורס ומלא מכות אז למה צריך חנינה14:13 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גל
בתגובה ל: כבשים
החנינה היא לפרקליטות15:57 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מלכה
משפט דרייפוס 2! הפעם על ידי פושעים יהןדים שמאשימים את ראש הממשלה בכלום! הכל פייק. המשפט הזה לימד אותנו שיש לנו פרקליטות מושחתת! לכאורה16:44 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משיח כהן
אין לי אימום בבית משפט ממספר ניסיונות אישיים15:40 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שימעון דהן
בושה לפרקליתות בושה בושה בושה05:34 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ייסי כהן
החוקרים המושחתים והפרקליטות העבריינית לכלא על בגידה בבטחון המדינה05:11 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר