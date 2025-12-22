יום אחרי שריקות הבוז בטקס הזיכרון, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי התנצל בפני הקהילה היהודית ואמר כי "אני מרגיש את כובד האחריות על זוועה שהתרחשה בזמן שאני מכהן כראש הממשלה"

שבוע אחרי הטבח הקטלני בחוף בונדי שבסידני, ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הביע היום (שני) התנצלות פומבית בפני הציבור האוסטרלי והקהילה היהודית באוסטרליה בפרט. בדבריו לקח אחריות על הפיגוע הקשה, ואמר כי יפעל להיאבק ב"הקצנה חסרת תקדים" בארצו.

בדבריו אלבניזי התייחס לתקרית שהתרחשה אמש בטקס הזיכרון ל-15 קרבנות הפיגוע, שם הקהל שרק לו בוז. "המשתתפים בעצרת היו כואבים וכועסים. חלק מאותו כעס הופנה כלפיי, ואני מבין זאת" הודה. "אני מרגיש את כובד האחריות על זוועה שהתרחשה בזמן שאני מכהן כראש הממשלה".

עוד באותו נושא "טבח בסגנון דאעש": פרטים חדשים על הפיגוע בסידני 09:05 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אלבניזי הוסיף ואמר בפירוש כי "אני מצטער על מה שהקהילה היהודית והאומה שלנו כולה חוו בשבוע שעבר. נקדם חקירה ביטחונית מקיפה, שתאפשר להגיע מסקנות ביעילות – ולנקוט בצעדים במהירות. אם יש פרצה, או כל צעד שנדרש – אנחנו רוצים שזה ייעשה".