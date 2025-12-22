ועדת השרים תדון באישור סופי של חוק המעניק נוכחות סנגור בחקירות קטינים. הייעוץ המשפטי תומך בהצעת לוין שמסרב להחריג שב"חים שביצעו פשעים חמורים

בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר היום (שני) באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.

לפי הצעת החוק, כל קטין עד גיל 18 (כולל שב"חים) יהיה זכאי לנוכחות סנגור בתוך חדר החקירות מטעם המדינה. ההחרגה היחידה שקיימת בחוק היא לעבירות טרור ספציפיות, אך המשמעות המקוממת היא ברורה: שב"ח קטין שיחדור לישראל ויבצע עבירה פלילית חמורה, כולל אונס על רקע לאומני שאינו מוגדר כטרור יבש, יקבל הגנה משפטית צמודה במימון המדינה כבר משלב השאלות הראשון.

עוד באותו נושא כ"ץ ולוין בוחנים הקמת בית דין צבאי ייעודי למחבלי הנוח'בה 16:37 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הסיבה להתעקשות של השר לוין לכלול את השב"חים בחוק, למרות הביקורת הקשה, נעוצה בלחץ מצד הייעוץ המשפטי לממשלה. גורמים המעורבים בנושא מציינים כי "לוין חושש שהחרגת שב"חים מהחוק תוביל לפסילתו המיידית בבג"ץ״. לדבריהם, כתוצאה מכך, "השר בוחר "ליישר קו" עם עמדת המשפטנים".

גורמי אכיפה מזהירים כי נוכחות סנגור בתוך החדר בעת חקירת שב"חים החשודים בפשיעה חמורה, עלולה לסכל את היכולת להגיע לחקר האמת ולמנוע הודאות. "מדובר בפרס לפורעי חוק", אומרים גורמים. "במקום להחמיר עם מי שחודר לישראל שלא כדין ומבצע פשעים, השר לוין מעניק להם זכויות יתר רק כדי לרצות את בג"ץ". כאמור, הצעת החוק צפויה לעלות היום בוועדת השרים, ולאחר מכן תעבור למליאת הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק עברה את ועדת שרים לפני חצי שנה וחזרה לדיון נוסף בגלל המחלוקת על השב"חים