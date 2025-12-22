ישראל העבירה לחמאס פרטים על מספר מחבלים שיודעים היכן רן גואילי קבור – אך ארגון הטרור חמאס טרם חקר אותם

ברצועת עזה נותרה גופתו של חטוף ישראלי אחרון רן גואילי, ועל פי פרטי ההסכם בין ישראל לחמאס – לא ניתן להתקדם לשלב הבא בעסקה, עד שיוחזרו כל החללים החטופים.

על י הדיווח היום (שני) של דורון קדוש, ‏בכירים במערכת הביטחון סבורים: חמאס יכול להשיב את החלל החטוף רן גואילי בתוך ימים ספורים – אם ירצה לעשות זאת. ישראל העבירה לחמאס רשימת שמות של מספר מחבלי ג'יהאד אסלאמי, שיודעים היכן גואילי נקבר – והמסר הישראלי היה: אם חמאס יחקרו את המחבלים האלה, הם יוכלו להגיע אל הנקודה המדויקת שבה יוכלו לאתר את גואילי.

‏הבוקר דווח כי חמאס טרם חקר את המחבלים הללו – ולכן עדיין לא מחזיקה במידע שיאפשר לאתר את החלל החטוף – מה שמלמד על גרירת הרגליים של חמאס, שלא עושה מספיק כדי להשיב את גואילי לישראל.

‏עוד נודע כי ישראל נמנעה במהלך המלחמה מחיסול קבוצת המחבלים המצומצמת הזו (מדובר במספר מחבלים ספורים) – כדי להימנע ממצב שבו הם יקחו את המידע איתם אל הקבר, ויאבדו הסיכויים להשבתו של גואילי.

‏ההערכה היא כי גואילי מוחזק באזור מזרח העיר עזה – בשכונת סג'עיה או בשכונת זיתון, וגורמי ביטחון אומרים: "יש אנשים בעזה שיודעים יותר ממה שאנחנו יודעים בנושא, אבל אנחנו אופטימיים שיהיה אפשר לפתור את הפרשה הזו".