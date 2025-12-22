פאניל סרברוב, שכיהן כראש ההכשרה המבצעית במטה הכללי של הצבא הרוסי, נהרג בפיצוץ רכב במוסקבה. ועדת החקירות הרוסית פתחה בבדיקה והאשימה את אוקראינה באחריות לחיסול

גנרל בכיר רוסי נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בפיצוץ של רכב במוסקבה – כך הודיעה הבוקר ועדת החקירות המרכזית של רוסיה. לפי ההודעה, מדובר בליוטננט-גנרל פאניל סרברוב, ששימש כראש ההכשרה המבצעית במטה הכללי של הצבא הרוסי והיה אחראי על פיקוח על האימונים המבצעיים של צבא רוסיה.

לפי הדיווחים, סרברוב בן ה-56 היה בדרכו לעבודה במחוז יסנבו בזמן הפיצוץ. כוחות הביטחון פעלו במשך שעות ארוכות כדי לחלץ את הגנרל מהרכב, והוא הועבר לטיפול בבית החולים – שם נקבע מותו זמן קצר לאחר מכן.

לפי החוקרים, הפיצוץ התרחש אחרי שמטען חבלה הוצמד לרכבו של סרברוב. אחת הגרסאות הנבדקות היא שהמטען הוטמן בידי שירותי הביטחון המיוחדים של אוקראינה. זו לא הפעם הראשונה שבה רוסיה מאשימה את אוקראינה בחיסול של גנרלים בכירים, אך בקייב נוטים לשמור על עמימות ביחס אליהם ולא לקחו אחריות על רוב המקרים עד כה.