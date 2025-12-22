החוקר והמזרחן יוני בן מנחם, מזהיר מדריסת רגל של טורקיה בעזה ואומר כי ישראל מעמידה את עצמה במצב אסטרטגי מסוכן מאוד

יוני בן מנחם, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מתייחס לנושאים שעל סדר היום, ואומר כי דריסת רגל של טורקיה בעזה, תעמיד את ישראל במצב מסוכן במיוחד.

בראיון לערוץ 14 אמר בן מנחם: "ארדואן רואה את עצמו כסלאח א-דין החדש, והיעד הסופי שלו הוא להגיע למסגד אל-אקצא בירושלים".

הוא הזהיר: "אם לציר השיעי האיראני יצטרף ציר סוני קיצוני בראשות טורקיה וקטאר, ישראל תעמוד מול מצב אסטרטגי מסוכן במיוחד".

על מלחמת 12 הימים באיראן: "עשינו טעות כשלא חיסלנו את עלי חמינאי בתחילת המערכה; היינו יכולים לשנות את התמונה כולה, ועדיין לא מאוחר להציב את הקו האדום הזה".