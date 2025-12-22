שני בני אדם נפצעו ב-2 תאונות דרכים נפרדות ברחבי ירושלים: הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב בשדרות חיים בר לב ונפצע אנושות, ורוכב אופנוע בן 23 נפצע באורח קשה בכביש 437 סמוך לכפר חיזמא

שני בני אדם נפצעו ב-2 תאונות דרכים נפרדות שהתרחשו הבוקר (שני) תוך זמן קצר ברחבי ירושלים. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי, ופינו אותם לבתי החולים.

התאונה הראשונה התרחשה בשעה 7:27, כאשר דווח על הולך רגל כבן 50 שנפגע מרכב בשדרות חיים ברלב. חובשים ופראמדיקים פינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כשנאמר כי מצבו אנוש והוא סובל מחבלת ראש.

7 דקות לאחר מכן, בשעה 7:34, התקבל דיווח על תאונה נוספת – כשהפעם נאמר כי רוכב אופנוע כבן 23 נפצע במהלך רכיבה בכביש 437 סמוך לכפר חיזמא. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שערי צדק, כשנאמר כי מצבו מוגדר קשה והוא סובל מחבלות בגפיים.

פראמדיק מד"א לישי שמש סיפר כי "רוכב האופנוע שכב על הכביש כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלה קשה בגפיים התחתונות. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות לשיכוך הכאבים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".