ראש ממשלת לבנון הודיע כי עד לחמישה בינואר השטח שמדרום לליטני יפורז. הסיבה להצהרה המיוחדת הזו ולאמירה שמאחוריה אין באמת הרבה עובדות בשטח, קשורה בשלושה מרכיבים

ימים אחדים לפני תום המועד שבו נקבע כי על צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ומאמצעי התחמושת הרבים שברשותו עד לסוף השנה האזרחית, מודיע ראש ממשלת לבנון כי עד לחמישה בינואר השטח שמדרום לליטני יפורז.

הסיבה להצהרה המיוחדת הזו, ולאמירה שמאחוריה אין באמת הרבה עובדות בשטח, קשורה בשלושה מרכיבים.

המרכיב הראשון הוא הפגישה שעתיד לקיים ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בשבוע הבא בארצות הברית, שאחת הסוגיות שעל הפרק היא סוגיית פירוז לבנון החימושים הרבים שנשארים ונשארו בידי החיזבאללה, המשך ההתעצמות של החיזבאללה והעברת הנשק שממשיכה גם בימים אלו.

ההיבט השני הוא הסוגיות מול איראן שרואה בחיזבאללה את שלוחה, ולכן אמירה כזו נשמעת כביכול על פירוז החיזבאללה אך עם שתי כוכביות מאוד ברורות מדרום לליטני .

מה קורה בחלק שמצפון לו? שם ממשיך החיזבאללה בייצור ובניית כטב"מים לצד ניסיונות לשקם את מערך הטילים המדוייקים שלו ועוד.

הנקודה השלישית קשורה לעובדה שארצות הברית המממנת את צבא לבנון, הודיעה בשבועיים האחרונים כי היא רואה בהתעצמות של צבא לבנון הפרה של ההסכם.

כיוון שמתחילה שנה חדשה עם תקציב חדש, ממשלת לבנון שתלויה היטב בתקציב האמריקני, מצאה לה לנכון להצהיר הצהרה על כך שמפרזים את החיזבאללה כדי שהתקציב האמריקני ימשיך לזרום לביירות.

כך או אחרת מערכת הביטחון השלימה בימים האחרונים את כל תוכניותיה באשר ללבנון, וזו רק זירה אחת מתוך ארבע זירות פעילות שעליהן נדבר ונרחיב בימים הקרובים.