המסמכים שהציג בית המשפט, כוללים תמונות בהן סג'יד אכרם בן ה-50, ובנו נוויד אכרם, בן 24, אוחזים ברובים. "השניים מתועדים יורים ברובי ציד ונעים בצורה טקטית. יש ראיות לכך שהנאשם ואביו תכננו בקפידה את הפיגוע הזה במשך חודשים רבים", נכתב.

עוד נטען כי השניים השליכו ארבעה מטעני חבלה מאולתרים לעבר הקהל רגעים ספורים לפני שהתחילו לירות, אך אף אחד מהם לא התפוצץ. במסמכים שצורפו למסמך של בית המשפט נראים מטעני החבלה, כולל פצצה חשודה חמישית שהונחה בתא המטען של הרכב שבו נהגו המחבלים בדרכם לזירת הפיגוע.

עוד באותו נושא ואוו: גיבור הטבח בסידני – קיבל סכום עתק 13:01 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏