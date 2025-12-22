בית המשפט בסידני שבאוסטרליה פרסם הבוקר (שני) תיעודים של האב והבן הנאשמים בביצוע מתקפת הטרור בעיר לפני שבוע, בהם נראים השניים עורכים אימוני נשק בשטח פתוח כפרי, כך דווח הבוקר ב-CNN.
המסמכים שהציג בית המשפט, כוללים תמונות בהן סג'יד אכרם בן ה-50, ובנו נוויד אכרם, בן 24, אוחזים ברובים. "השניים מתועדים יורים ברובי ציד ונעים בצורה טקטית. יש ראיות לכך שהנאשם ואביו תכננו בקפידה את הפיגוע הזה במשך חודשים רבים", נכתב.
עוד נטען כי השניים השליכו ארבעה מטעני חבלה מאולתרים לעבר הקהל רגעים ספורים לפני שהתחילו לירות, אך אף אחד מהם לא התפוצץ. במסמכים שצורפו למסמך של בית המשפט נראים מטעני החבלה, כולל פצצה חשודה חמישית שהונחה בתא המטען של הרכב שבו נהגו המחבלים בדרכם לזירת הפיגוע.
על פי החשד, השניים גם צילמו סרטונים המסבירים כי הם החזיקו ב"אידיאולוגיה של קיצוניות אלימה על רקע דתי". בסרטון אחד שתועד מול תמונה של דגל דאעש, השניים הצהירו כי הם "מגנים את מעשי הציונים". במסמך נכתב כי זו הייתה הצדקתם לביצוע מתקפת הטרור.
נזכיר כי 15 בני אדם נרצחו בפיגוע הנוראי בסידני, שכוון לקהילה היהודית שחגגה נר ראשון של חנוכה. המחבל סג'יד אכרם נורה למוות בידי המשטרה המקומית. בנו נעצר ונאשם ב-15 סעיפי רצח וב-40 ניסיונות לרצח.
