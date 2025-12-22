יו"ר מפלגת 'ישר', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, אומר כי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית תהיה תנאי להצטרפות לקואליציה שגוש השמאל-מרכז יקים.
לדברי איזנקוט: "אלפי מילים כבר נכתבו. בשורה התחתונה – כאשר שישה מתוך חברי הועדה לקביעת המנדט הם חברי קבינט השבעה באוקטובר – האחראים הישירים ליום השחור, ברור לכל כי ממשלת ישראל מפחדת מהאמת, ומנסה לברוח מאחריותה".
"בואו נעשה את זה פשוט", המשיך איזנקוט, "בממשלה ישרה שאנחנו נקים, לא יהיה מקום למי שמתנגד לועדת חקירה ממלכתית כדין – זה תנאי לכל קואליציה עתידית".
לדבריו: "לממשלה ישרה שמניעת האירוע הבא לנגד עיניה, המנדט ברור: 1. בחינת הכישלון המודיעיני-מבצעי שהוביל למחדל. 2. בחינת המדיניות, התפיסה וההיבטים הביטחוניים-צבאיים, מסיום צוק איתן – 26/08/14. 3. ניהול המלחמה והחלטות עיקריות בזירת המלחמה".
"כל דבר אחר הוא ספין של פחדנים, מריחת זמן, בגידה בעם ישראל ובנופלים ובעיקר סכנה לביטחון המדינה שיקרב אסון נוסף בעתיד הקרוב", חתם איזנקוט.
מיכה
עוד קשקשן פוליטי.09:18 22.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: מיכה
אב שכול. אבא של מילואימניק, שנפל צעיר, לפני שזכה להקים בית בישראל. גל אייזנקוט, זכרך לברכה, מקסים חתיך וגיבור!!!!!10:46 22.12.2025
שירי מנתניה
נכון, שהוא תנאי הכרחי, אך בלתי מספיק. תנאי נוסף הוא להיות חלק מברית המשרתים. בכנסת הנוכחית, מחנה המשרתים נמצא במיעוט וכל הקואליציה מורכבת ממחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם בלבד.10:36 22.12.2025
בני
קואליציה שלנו... מי אתה בכלל ?? תגיד תודה אם תעבור את אחוז החסימה ..09:55 22.12.2025
