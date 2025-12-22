הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, טוען כי החשש הוא שאחד הצדדים – איראן או ישראל, יפרש לא נכון את המהלך של הצד השני, ונמצא עצמנו בעימות לא מתוכנן

הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, התייחס לאיום הטילים הבליסטיים מאיראן, ב-i24NEWS וטען: "יש פה רמת מתיחות מאוד גבוהה בינינו לבין האיראנים, בטח לקראת הביקור של נתניהו עם טראמפ, והחשש הוא מכך שאחד הצדדים לא יפרש נכון התנהלות בשטח של הצד האויב, ואז ינסה לבצע איזה שהוא מהלך ואנחנו נמצא את עצמנו בעימות שאני לא בטוח שהוא תוכנן לצאת לפועל עכשיו".

עוד הוא הוסיף: "מה כן אנחנו מזהים? שהאיראנים מאיצים את תוכנית הטילים הבליסטיים כהפקת לקחים מ'עם כלביא'. הם הבינו שזה איום אסטרטגי על מדינת ישראל ולכן הם מאיצים את התוכנית הזו.

הם יודעים שהאמריקאים לא בטוח יתנו לנו 'קארט בלאנש' כדי לתקוף שם וישראל נערכת. היא צריכה להיערך בהגנה, היא צריכה להיערך בהתקפה ולהוציא קלפים חדשים ותוכניות חדשות אל מול איראן. כי במלחמה לפני חצי שנה הכנו אותה שנים ארוכות עם הרבה מאוד מודיעין והרבה מאוד חיל אוויר, והם למדו עד עכשיו מאיפה באנו, איפה תקפנו, מי שיתף פעולה ולא צריך להרחיב יותר מדי.

בנוסף, הצדדים עשויים לפרש לא נכון גם את האמירות, גם את ההתנהלות וגם תרגילים שאחד הצדדים עושה או יעשה בקרוב, ואז אנחנו נמצא את עצמנו בעימות שלא תכננו עכשיו. אנחנו כמובן נרצה את הגיבוי האמריקאי למהלך הזה, להסביר עד כמה המהלך הזה חשוב ונצטרך לייצר גם תוכניות התקפיות כאלו שיפגעו בתוכנית הטילים ולא יגררו אותנו מסבב לסבב כי מדינת ישראל לא רוצה את זה."