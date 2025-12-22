איש התקשורת והמגיש, אמיר איבגי – תוקף את ההחלטה של ממשלת ישראל לסגור את גלי צה"ל, ואומר כי מדובר ב"החלטה פחדנית, עלובה ומסוכנת". איבגי, שמגיש את יומן הצהריים בגל"צ ואת תכנית הצהריים בערוץ 14, אמר את הדברים בראיון לתכניתם של אברי גלעד ויאיר שרקי בקשת 12.
איבגי הזכיר שבתחילת ימיה של הממשלה, הוקמה ועדה שהגיעה למסקנה אחרת: "אותה ממשלה הקימה בתחילת 2023 ועדה, שבראשותה עמד מי שהוא היום הרמטכ"ל. השורה הראשונה של הוועדה הזאת הייתה 'גלי צה"ל היא נכס צאן ברזל שצריך לשמר'. בוועדה הנוכחית אין איש אקדמיה, איש תקשורת, מפקד גלי צה"ל, אלוף בצבא. כל הגורמים הרלוונטיים להחלטה הרת הגורל הזאת, של סגירת אחד מגופי התקשורת הגדולים בישראל, פשוט לא היו שם".
לקראת הדיון היום בממשלה על סגירת גל"צ אמר איבגי: "אני מצפה שאחד השרים ירים את ידו ויגיד שהוא רוצה לשמוע את עמדת הרמטכ"ל וצה"ל בעניין הזה, הם מתנגדים לסגירה של גלי צה"ל".
מה דעתך בנושא?
זורי
זורי
לא מוצא שום הצדקה לקיום התחנה08:43 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל
בתגובה ל: זורי
תזכיר לנו מי שאל לדעתך ?16:23 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
שירי מנתניה
שירי מנתניה
שירי מנתניה
אמיר איבגי, איש של אמת, איש מקצוע אמיתי. אוהבים אותך ומעריצים אותך על עמידה איתנה לצד ערכים, טובת מדינה ישראל ואהבת האדם שבך. ממש תענוג לצפות בך!11:30 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
זורי
ישראל
בתגובה ל: זורי
תזכיר לנו מי שאל לדעתך ?16:23 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר