איש התקשורת והמגיש, אמיר איבגי – תוקף את ההחלטה של ממשלת ישראל לסגור את גלי צה"ל, ואומר כי מדובר ב"החלטה פחדנית, עלובה ומסוכנת". איבגי, שמגיש את יומן הצהריים בגל"צ ואת תכנית הצהריים בערוץ 14, אמר את הדברים בראיון לתכניתם של אברי גלעד ויאיר שרקי בקשת 12.

איבגי הזכיר שבתחילת ימיה של הממשלה, הוקמה ועדה שהגיעה למסקנה אחרת: "אותה ממשלה הקימה בתחילת 2023 ועדה, שבראשותה עמד מי שהוא היום הרמטכ"ל. השורה הראשונה של הוועדה הזאת הייתה 'גלי צה"ל היא נכס צאן ברזל שצריך לשמר'. בוועדה הנוכחית אין איש אקדמיה, איש תקשורת, מפקד גלי צה"ל, אלוף בצבא. כל הגורמים הרלוונטיים להחלטה הרת הגורל הזאת, של סגירת אחד מגופי התקשורת הגדולים בישראל, פשוט לא היו שם".