בהמשך לדיווחים על כך שארה"ב מחדשת את מלאי הטילים הבליסטיים שלה, הכתב הצבאי דורון קדוש מדווח היום (שני) כי ‏גורמי מודיעין מערביים מזהים בתקופה האחרונה ניסיון איראני להצטייד מחדש דרך סין במערבלים פלנטריים.

על פי הדיווח, ‏המערבלים הפלנטריים הם האמצעי שמייצר את הדלק המוצק שמתדלק את הטילים הבליסטיים – כלומר מרכיב קריטי בשרשרת הייצור של הטילים (ישראל השמידה מערבלים רבים במבצע עם כלביא).

‏איראן מנסה לרכוש מערבלים פלנטריים מהסינים – ולפי גורמי מודיעין מערביים, בשבועות האחרונים יצא משלוח כזה, דרך הים, שהיה אמור לעשות את הדרך מסין עד איראן – אלא שהמשלוח לא הגיע בסופו של דבר ליעדו.

נזכיר כי אמש דווח שבפגישתם הבאה של נתניהו וטראמפ, הם ידונו בנושא זה ובין היתר תעלה אפשרות לתקוף באיראן.