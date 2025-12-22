הכתב הצבאי דורון קדוש, חושף פרטים חדשים ומטרידים על מאמצי ההתעצמות האיראניים, ושיקום מערך הטילים הבליסטיים

בהמשך לדיווחים על כך שארה"ב מחדשת את מלאי הטילים הבליסטיים שלה, הכתב הצבאי דורון קדוש מדווח היום (שני) כי ‏גורמי מודיעין מערביים מזהים בתקופה האחרונה ניסיון איראני להצטייד מחדש דרך סין במערבלים פלנטריים.

על פי הדיווח, ‏המערבלים הפלנטריים הם האמצעי שמייצר את הדלק המוצק שמתדלק את הטילים הבליסטיים – כלומר מרכיב קריטי בשרשרת הייצור של הטילים (ישראל השמידה מערבלים רבים במבצע עם כלביא).

‏איראן מנסה לרכוש מערבלים פלנטריים מהסינים – ולפי גורמי מודיעין מערביים, בשבועות האחרונים יצא משלוח כזה, דרך הים, שהיה אמור לעשות את הדרך מסין עד איראן – אלא שהמשלוח לא הגיע בסופו של דבר ליעדו.

נזכיר כי אמש דווח שבפגישתם הבאה של נתניהו וטראמפ, הם ידונו בנושא זה ובין היתר תעלה אפשרות לתקוף באיראן.