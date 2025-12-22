לאט לאט מספר חברי כנסת מיש עתיד, מעבירים מסרים כי הם לא פוסלים ישיבה עם מנסור עבאס בממשלה הבאה. ח"כ בליאק: "עבאס היה פרטנר מצוין"

חבר הכנסת בליאק אומר אמש (ראשון) בראיון ב-i24NEWS, כי "המטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, אני לא חושב שמנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה בעתיד, אבל הוא היה פרטנר מצוין".

בראיון נוסף אומר ח״כ יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, כי הוא לא פוסל ריצה עם מנסור עבאס. לדבריו, עם ההכרזה על בחירות צפויים שינויים במבנה הזירות והחיבורים הפוליטיים. לדבריו, "מרגע שיהיה תאריך לבחירות, גם המציאות הפוליטית והחיבורים הפוליטיים יהיו אחרים".

סגלוביץ' מתח ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בזירה הפוליטית וטען כי "יש פערים בתוך אופוזיציה, יש גם פערים בתוך קואליציה. הם עושים חשבון צר, ציני, שכולנו משלמים לו את המחיר", והוסיף: "ממשלת השביעי לאוקטובר תסיים את דרכה ותהיה ממשלה אחרת".

עוד באותו נושא עמית סגל חשף: "מנסור עבאס זעם על זה כל כך" 12:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לשאלה בנוגע לאפשרות שיו״ר רע״ם, ח״כ מנסור עבאס, יהיה שותף לקואליציה עתידית, לאחר שהודיע על כוונתו להתנתק ממועצת השורא, אמר סגלוביץ' כי אינו פוסל זאת. "אסור לשכוח שמנסור עבאס ורע״ם היו חלק מממשלת השינוי, והם היו מרכיב מאוד משמעותי", ציין.