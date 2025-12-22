חבר הכנסת בליאק אומר אמש (ראשון) בראיון ב-i24NEWS, כי "המטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית, אני לא חושב שמנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה בעתיד, אבל הוא היה פרטנר מצוין".
בראיון נוסף אומר ח״כ יואב סגלוביץ' ממפלגת יש עתיד, כי הוא לא פוסל ריצה עם מנסור עבאס. לדבריו, עם ההכרזה על בחירות צפויים שינויים במבנה הזירות והחיבורים הפוליטיים. לדבריו, "מרגע שיהיה תאריך לבחירות, גם המציאות הפוליטית והחיבורים הפוליטיים יהיו אחרים".
סגלוביץ' מתח ביקורת על אופן קבלת ההחלטות בזירה הפוליטית וטען כי "יש פערים בתוך אופוזיציה, יש גם פערים בתוך קואליציה. הם עושים חשבון צר, ציני, שכולנו משלמים לו את המחיר", והוסיף: "ממשלת השביעי לאוקטובר תסיים את דרכה ותהיה ממשלה אחרת".
לשאלה בנוגע לאפשרות שיו״ר רע״ם, ח״כ מנסור עבאס, יהיה שותף לקואליציה עתידית, לאחר שהודיע על כוונתו להתנתק ממועצת השורא, אמר סגלוביץ' כי אינו פוסל זאת. "אסור לשכוח שמנסור עבאס ורע״ם היו חלק מממשלת השינוי, והם היו מרכיב מאוד משמעותי", ציין.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
א
לפיד, הדיקטטור הד פ ר ועבדיו הפוסט ציוניים רוצים ממשלה עם עבאס ורע"מ שמימנו את חמאס דרך עמותת "סיוע 84 " במשך שנים!!08:29 22.12.2025
א
בנט, ליברמן, איזנקוט, לפיד וגנץ ה ק י מ ו את ממשלתם עם רע"מ והמשותפת...
בנט, ליברמן, איזנקוט, לפיד וגנץ ה ק י מ ו את ממשלתם עם רע"מ והמשותפת כרשת הגנה, נציגי חמאס, ומתכוונים ל ה ק י ם איתם גם את ממשלתם הבאה - גם לאחר 7 באוקטובר!!!המשך 08:36 22.12.2025
א
עבאס מרע"מ שוב משקר! בגלל שטראמפ הכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור, עבאס שהוא ורע"מ מממנים את חמאס כבר שנים, הכריז על "פרידה" ממועצת השורא ומה"התנועה האיסלאמית שהיא הנציגות...
עבאס מרע"מ שוב משקר! בגלל שטראמפ הכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור, עבאס שהוא ורע"מ מממנים את חמאס כבר שנים, הכריז על "פרידה" ממועצת השורא ומה"התנועה האיסלאמית שהיא הנציגות הרשמית של "האחים המוסלמים" בארץ! אבל בראיון בערבית עבאס אמר שהתכוון רק ל"נבדלות" שתאפשר לו להמשיך את הקשר עם מועצת השורא והתנועה האילסמית!!המשך 08:34 22.12.2025
שפוי אחד
מה שנכון, נכון. מנסור עבאס היה פרטנר מצויין ובקרוב, לאחר הבחירות יהיה שוב פרטנר מצויין לקואליצייה. עדיף אותו מכל הסיעות של אוכלי החינם שהרסו לנו את המדינה!08:32 22.12.2025
שירי מנתניה
מנסור עבאס, לאחר שטינף שנה שעברה על חיילי צה''ל והאשים אותם שהרגו 50,000 עזתים, הגדיר את עצמו כלא חלק מברית המשרתים. אם תקום קואליציית ברית המשרתים במקום קואליציית ההשתמטות וההפליה בין...
מנסור עבאס, לאחר שטינף שנה שעברה על חיילי צה''ל והאשים אותם שהרגו 50,000 עזתים, הגדיר את עצמו כלא חלק מברית המשרתים. אם תקום קואליציית ברית המשרתים במקום קואליציית ההשתמטות וההפליה בין דם לדם...המשך 10:56 22.12.2025
שם משמואל
מה השטות של ממשלה ציונית? האם הממשלה הנוכחית היא ציונית באיזשהו מובן? זו ממשלה שמורכבת משלושה גורמים: א. החרדים. חלקם לא ציונים, חלקם אנטי ציונים. אף אחד שם לא ציוני....
מה השטות של ממשלה ציונית? האם הממשלה הנוכחית היא ציונית באיזשהו מובן? זו ממשלה שמורכבת משלושה גורמים: א. החרדים. חלקם לא ציונים, חלקם אנטי ציונים. אף אחד שם לא ציוני. ב. על הציונות של ה'ציונות הדתית' חבל להכביר מילים. אם זו ציונות, אני לא ציוני, גם הרצל וגם ז'בוטינסקי לא היו ציונים, אם אלה ציונים. הגורם השלישי הוא הליכוד: חבורה של עבריינים מהעולם התחתון. אולי חלקם ציונים, אבל מה זה משנה כשיש לך עסק עם חבורה של פושעים.המשך 09:16 22.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
בליאכ-----------תתאמן למלצרות--------אחרי הבחירות אין יש אטיד08:38 22.12.2025
שירי מנתניה
שם משמואל
דימיטרי אוליאנובסקי
בליאכ-----------תתאמן למלצרות--------אחרי הבחירות אין יש אטיד08:38 22.12.2025
