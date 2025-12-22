לראשונה בצה"ל אלפי לוחמי מילואים יקבלו נשק ארוך, אפוד, קסדה, מחסניות וכספת מיוחדת לביתם, וזאת כה'סת מסקנות מטבח השבעה באוקטובר

על פי הדיווח באתר ynet, עד טבח השבעה באוקטובר לוחמים רבים לא הורשו להחזיק נשק ארוך בביתם מחשש שייגנב על ידי ארגוני פשע וגורמים עוינים, אך כעת אלפי אזרחים שנקלטים כמילואימניקים באוגדת דוד החדשה בחזית המזרחית יקבלו M16 / M4 לכל ימות השנה ולא רק למילואים.

המטרה היא כמובן לאפשר להם לקפוץ תוך שעה לכל אירוע ביטחוני מתפרץ גדול, ללא צורך לעבור בנשקייה או בתחנת המשטרה כדי לקחת נשק.

לפי שעה, צה"ל חימש רק 200 לוחמי מילואים ועתיד לחמש עד 10,000 לוחמי מילואים לאחר שיעברו סדרת בדיקות, כולל בדיקת רקע בשב"כ וביקורת חודשית לנשק בבית.