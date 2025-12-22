העיתונאי ברק רביד דיווח ברשת "אקסיוס", כי גורמים ישראלים הזהירו את ממשל טראמפ בסוף השבוע האחרון שתרגיל הטילים שערכו משמרות המהפכה עשוי להיות הכנה לתקיפה על ישראל, כך על פי שלושה מקורות ישראלים ואמריקאים המעורים בנושא.
נזכיר כי אמש דווח שתנועה חריגה הורגשה בקרב כוחות משמרות המהפכה, וכי הדברים עשויים להעיד על הכנה לתקיפה. במקביל דווח כי איראן מתחמשת מחדש ודואגת למלא את מאגר הטילים הבליסטיים שלה.
לאחר מבצע 'עם כלביא', איראן קלטה שהאיום העיקרי על ישאל, הוא אותם טילים כבדים שפגעו קשות בעורף הישראלי, ועל פי הדיווח, היא החלה להתמקד יותר בייצור הטילים ולזנוח לעת עתה את ייצור האורניום המעושר.
רוית
רוית
מעניין את טראמפ החטוף האחרון מעניין אותו לחגוג כריסמיס עם הגויים08:11 22.12.2025
יהודונת
בתגובה ל: רוית
וואי תסתמי09:54 22.12.2025
ללא שם
ללא שם
אולי תפסיקו להפחיד כבר!!!09:02 22.12.2025
יהודונת
בתגובה ל: רוית
וואי תסתמי09:54 22.12.2025
