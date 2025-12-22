מספר גורמים ישראלים הזהירו את ארה"ב: התרגיל המסוכן של משמרות המהפכה – רומז לכך שאיראן מתכננת לתקוף את ישראל

העיתונאי ברק רביד דיווח ברשת "אקסיוס", כי גורמים ישראלים הזהירו את ממשל טראמפ בסוף השבוע האחרון שתרגיל הטילים שערכו משמרות המהפכה עשוי להיות הכנה לתקיפה על ישראל, כך על פי שלושה מקורות ישראלים ואמריקאים המעורים בנושא.

נזכיר כי אמש דווח שתנועה חריגה הורגשה בקרב כוחות משמרות המהפכה, וכי הדברים עשויים להעיד על הכנה לתקיפה. במקביל דווח כי איראן מתחמשת מחדש ודואגת למלא את מאגר הטילים הבליסטיים שלה.

עוד באותו נושא ח"כ מזהיר: "תכינו את המרחבים המוגנים" 12:55 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לאחר מבצע 'עם כלביא', איראן קלטה שהאיום העיקרי על ישאל, הוא אותם טילים כבדים שפגעו קשות בעורף הישראלי, ועל פי הדיווח, היא החלה להתמקד יותר בייצור הטילים ולזנוח לעת עתה את ייצור האורניום המעושר.