ברקע החשש מתגובת חיזבאללה לחיסול הרמטכ"ל טבטבאי, על ידי ירי לישובים בצפון או פגיעה בלוחמים – בצה"ל נערכים להגברת הלחימה מול ארגון הטרור בלבנון

צה"ל נמצא בימים אלה בשלבים מוגברים לאפשרות של הרחבת המערכה בלבנון, כאשר נקודת המוצא במערכת הביטחון היא שיש חשבון פתוח עם חיזבאללה, שלא סיים להגיב על חיסול טבטבאי, כך דווח כעת (ראשון) בחדשות 12.

על פי הדיווח, בפיקוד הצפון מוודאים שהכוחות נמצאים במוכנות לכל אופציה, במיוחד עכשיו – ההבנה היא שחיזבאללה יכול להגיב במספר דרכים: מטען נגד כוחות צה"ל שבתוך לבנון, ירי לעבר יישובי הצפון – מטח נרחב או רקטה בודדת, וגם אפשרות של פיגוע נגד מטרות ישראליות או יהודיות בחו"ל.