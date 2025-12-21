בשבוע שעבר נפתחה ההרשמה לאולסטאר ה-NBA. דני אבדיה שממשיך להדהים את ארצות הברית ולעשות גאווה בכחול לבן הוא ללא ספק אחד המועמדים. היום (ראשון) הוא אחד מחמשת התאריכים המיוחדים בהם כל קול שווה שלוש נקודות..
ההצבעה למשחק הגדול של הכוכבים הגדולים בעולם. נפתחה כאמור ביום רביעי האחרון (ה-17 בדצמבר), תמשך עד ה-14 בינואר. הקהל משפיע יותר מהאחרים. 50% זה הצבעות הקהל, 25% זה הצבעות השחקנים ו-25% הצבעות התקשורת.
האולסטאר שמושך מיליארדי צופים יתקיים בפורמט של שלוש קבוצות בכל קבוצה יהיו שמונה שחקנים. 16 אמריקאים, ושמונה משאר בעולם.. בשלב הראשון יבחרו 12 שחקנים מהמזרח והמערב. לאחר מכן ה-NBA "תשלים" שחקנים בהתאם להצבעות הקהל. בחמישה תאריכים מיוחדים כל הצבעה תהיה שווה שלושה קולות (21.12, 25.12, 30.12, 7.1 ו-14.1).
כך תעזרו לאבדיה בפועל
1.נכנסים לאפליקציית ה-NBA או לקישור (https://vote.nba.com/en.
2.לוחצים על ALL-Star Voting (הצבעה לאולסטאר)
3.מתחברים או נרשמים.
4.בוחרים את אזור המערב ( Western Conference – Frontcourt)
5.מסמנים את דני אבדיה
הבוקר דני אבדיה הבוקר שוב סחב את קבוצתו לניצחון ב-NBA. הכוכב קלע 24 נקודות, והוסיף שבעה ריבואנדים, ועשרה אסיסיטים בדרך לניצחון שני ברציפות על סקרמנטו קינגס 93:98. הכוכב מעציד ממוצעים מדהימים של 25.8 נקודות, 7.1 ריבואנדים ו-6.4 אסיסטים.
