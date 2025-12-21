לצד המחמאות שהישראלי גורף, הוא קיבל גם מתקפה קטנה ברשת כשנטען כשהשופטים שורקים בקלות עבירות לטובתו. אוהד כתב ברשת: "דני אבדיה מוביל את הליגה עם מספר הזריקות הרב ביותר העונה. הנבל הזה קולע בממוצע 9.8 זריקות עונשין למשחק העונה. בשביל מישהו שאינו סופרסטאר, זה הרבה.".

בזכות הניצחון הפורטלנד טרייל בלייזרס עם 12 ניצחונות מול 16 הפסדים, תוקעים יתד במקום העשירי שמוביל לפלייאין. בלילה שבין לשלישי העם יחזרו הביתה ויארחו את דטוריט פיסטנוס.