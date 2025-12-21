עורך האתר 'הקול היהודי', אלחנן גרונר, חושף הבוקר פרטים חדשים על חילוץ הבחורה האוקראינית בליל שבת מיריחו, ואומר כי מדובר באונס על רקע לאומני.

גרונר כתב: "על האירוע הקשה ביריחו האדמה צריכה לרעוד: בליל שבת אונס אכזרי של בחורה יהודיה, עולה חדשה כנראה, שנחטפה לוילה ביריחו ונאנסה בידי ערבים. לפי חלק מהדיווחים מי שהוביל אותה ליריחו הוא ערבי שעבד איתה. היא נמלטה וחולצה מהעיר בליל שבת והועברה לידי צה"ל".

גרונר ציין כי מדובר בשיטה קבועה בה פועלים הערבים ביריחו: "בפאתי יריחו יש הרבה וילות שמשמשות לא פעם כבתי בושת/מקומות לאונס של צעירות, רבות מהן יהודיות. חלק מהוילות הללו בבעלות ערבים אזרחי ישראל/מזרח ירושלמים".

"מקווה מאוד שמעבר למעצרים שצריכים לבצע במשטרה/שב"כ על האונס ולחקור גם מניע לאומני, פיקוד מרכז יתחיל להרוס את הוילות הנוראיות הללו. כל מי שעוסק בתחום יודע שהן מוקד להרבה מאוד רוע, ניצול ואכזריות", חתם.