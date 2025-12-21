עורך האתר 'הקול היהודי', אלחנן גרונר, חושף הבוקר פרטים חדשים על חילוץ הבחורה האוקראינית בליל שבת מיריחו, ואומר כי מדובר באונס על רקע לאומני.
גרונר כתב: "על האירוע הקשה ביריחו האדמה צריכה לרעוד: בליל שבת אונס אכזרי של בחורה יהודיה, עולה חדשה כנראה, שנחטפה לוילה ביריחו ונאנסה בידי ערבים. לפי חלק מהדיווחים מי שהוביל אותה ליריחו הוא ערבי שעבד איתה. היא נמלטה וחולצה מהעיר בליל שבת והועברה לידי צה"ל".
גרונר ציין כי מדובר בשיטה קבועה בה פועלים הערבים ביריחו: "בפאתי יריחו יש הרבה וילות שמשמשות לא פעם כבתי בושת/מקומות לאונס של צעירות, רבות מהן יהודיות. חלק מהוילות הללו בבעלות ערבים אזרחי ישראל/מזרח ירושלמים".
"מקווה מאוד שמעבר למעצרים שצריכים לבצע במשטרה/שב"כ על האונס ולחקור גם מניע לאומני, פיקוד מרכז יתחיל להרוס את הוילות הנוראיות הללו. כל מי שעוסק בתחום יודע שהן מוקד להרבה מאוד רוע, ניצול ואכזריות", חתם.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
מוני
ימח שמם הערבים כולם, רק רוע מייצרים09:43 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
לצערי טיפשים אז זה מה שמגיע להם מי שיוצא עם ערבים במקרה הזה זה נגמר ללא רצח מי שיושן עם פשפשים שלא יבוא בטענות09:58 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
המקום הפסטורלי הזה עלול להיות מקום לחטיפות . צריך אכיפה בכניסות ליריחו09:56 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמן
ימי שימם הערבים10:19 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחמן
ימי שימם הערבים10:19 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
לצערי טיפשים אז זה מה שמגיע להם מי שיוצא עם ערבים במקרה הזה זה נגמר ללא רצח מי שיושן עם פשפשים שלא יבוא בטענות09:58 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
המקום הפסטורלי הזה עלול להיות מקום לחטיפות . צריך אכיפה בכניסות ליריחו09:56 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוני
ימח שמם הערבים כולם, רק רוע מייצרים09:43 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר