לאחר שפורסם כי המשטרה איתרה 3 מחבלי חמאס ברהט שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר, גורמי ביטחון מכחישים זאת בתוקף

לאחר שפורסם אמש (שבת) כי המשטרה איתרה שלושה עזתים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר, גורמים במערכת הביטחון מכחישים זאת.

נזכיר כי במסגרת המבצע, בלשי ימ"ר נגב והמשמר הלאומי דרום ביצעו פשיטה ממוקדת על מחרטת נשקים ברהט. בהמשך, נטען כי פועלים בה שלושה מחבלים שחדרו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ומאז עסקו על פי החשד, במשך למעלה משנתיים בפעילות עוינת – לא רחוק מלהבים ובאר שבע.

אלא שגורמים במערכת הביטחון סותרים את טענת המשטרה, וטוענים כי העזתים היו עם אישורי עבודה ולא חדרו ב-7 באוקטובר. מנגד, במשטרה ממשיכים להתעקש וטוענים כי המחבלים אכן חדרו לישראל ב-7 באוקטובר. עוד הם טענו כי לשב"כ לא נעים להודות בכישלונם, במיוחד אחרי הטבח.

על פי הדיווח של דורון קדוש, מדובר בשלושה עזתים שהיו בישראל עוד טרם תחילת המלחמה (כלומר נכנסו בהיתרי כניסה שהיו להם) – ומרגע שפרצה המלחמה וכל היתרי הכניסה לישראל של העזתים בוטלו – הם הפכו לשב״חים, ונשארו בישראל.

‏השלושה הועברו לתחקור במתקן שדה תימן.