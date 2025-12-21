שוטרי מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים בירי שבוצע בטמרה, לאחר שבמהלך השבת הופץ ברשתות החברתיות סרטון המתעד אירוע ירי בעיר.
מהמשטרה נמסר כי בסרטון נראים מספר בני אדם יוצאים מרכב מסוג טויוטה ומבצעים ירי באוויר ולעבר עסק מקומי, על רקע סכסוך בין גורמים עברייניים. למרות שבסמוך לאירוע לא התקבל דיווח במשטרה, נפתחה חקירה יזומה, ובמהלכה אותרה זירת הירי, לאחר שעל פי החשד בוצעו בה פעולות לשיבוש ראיות.
במהלך הלילה פעלו שוטרי מחוז צפון יחד עם לוחמי המשמר הלאומי נגד המעורבים בירי. במסגרת הפעילות נעצרו שני חשודים, תושבי טמרה בני 16 ו־21, ונתפס רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. עוד נמסר כי על הרכב שנתפס הורכבו לוחיות זיהוי מזויפות.
