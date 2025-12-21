כהנא טען: "הוא צריך להגיד לנשיא טראמפ שמבחינת מדינת ישראל ההתעצמות של האיראנים לא מקובלת עלינו והיא סכנה קיומית למדינת ישראל".
עוד אמר: "הטילים הבליסטיים נושאים כל אחד מהם ראש נפץ של טון, 12 אלף טילים כאלה הם כמו הפצצה שהטילו על הירושימה ונגאסקי. לכן מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה פרויקט טילים בליסטיים. זה ממש קאזוס בלי – עילה למלחמה".
בהתייחסו למבצע 'עם כלביא' אמר: "12 הימים האלה מאוד חשובים, אבל זה היה הסיפתח. לחשוב שבזה גמרנו את פרויקט הגרעין ואת הפרויקט הבליסטי של איראן – זו ממש קונספציה".
דמגוג!נתניהו פתח במלחמה האדירה באיראן שבה ריסק את הגרעין האיראני ואת יכולותיה ההגנתיות, למרות ההתנגדות של איזנקוט,גלנט,גנץ והלוי!בנט,איזנקוט,ליברמן,גנץ ולפיד תמכו בהסכם הגרעין של ביידן,הרבה יותר ג רו ע מזה...
דמגוג!נתניהו פתח במלחמה האדירה באיראן שבה ריסק את הגרעין האיראני ואת יכולותיה ההגנתיות, למרות ההתנגדות של איזנקוט,גלנט,גנץ והלוי!בנט,איזנקוט,ליברמן,גנץ ולפיד תמכו בהסכם הגרעין של ביידן,הרבה יותר ג רו ע מזה של אובמה!ובקבינט המלחמה איזנקוט וגנץ התנגדו עם ביידן לתקיפת איראן לאחר מתקפת הטילים שלה!!בנט ואיזנקוט שרוצים ממשלה עם רע"מ והמשותפת!המשך 09:45 21.12.2025
אלבז עזר יואל
סיום עבודה השמדת הנפט האירני והפלת המישטר ראש הנחש04:00 22.12.2025
א
