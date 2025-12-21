השר לשעבר מתן כהנא, התייחס היום (ראשון) ב103fm ל איום הטילים הבליסטיים על ישראל וטען כי נתניהו חייב להבהיר לטראמפ שישראל לא מוכנה לקבל את ההתעצמות האיראנית.

כהנא טען: "הוא צריך להגיד לנשיא טראמפ שמבחינת מדינת ישראל ההתעצמות של האיראנים לא מקובלת עלינו והיא סכנה קיומית למדינת ישראל".

עוד אמר: "הטילים הבליסטיים נושאים כל אחד מהם ראש נפץ של טון, 12 אלף טילים כאלה הם כמו הפצצה שהטילו על הירושימה ונגאסקי. לכן מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה פרויקט טילים בליסטיים. זה ממש קאזוס בלי – עילה למלחמה".

בהתייחסו למבצע 'עם כלביא' אמר: "12 הימים האלה מאוד חשובים, אבל זה היה הסיפתח. לחשוב שבזה גמרנו את פרויקט הגרעין ואת הפרויקט הבליסטי של איראן – זו ממש קונספציה".