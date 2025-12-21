באתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" דווח כי סוכנויות ביון מערביות זיהו תנועות יוצאות דופן של יחידות שונות במשמרות המהפכה בתחומי הכטב"מים, הטילים ומערכות ההגנה האווירית – מה שהוביל להגברת המעקב.
התנועות החריגות עשויות להיות קשורות לתרגילים צבאיים, אך ההיקף והסנכרון ביניהן מעורר תשומת לב יתרה.
נזכיר כי אמש דווח שאיראן מתחמשת ופועלת לייצר אלפי טילים בליסטיים. פעולה זו נובעת ככל הנראה מההבנה של איראן, כי איום הטילים והשפעתו, גרם לנזק רב עבור מדינת ישראל והעורף הישראלי.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים