השרה מירי רגב התייחסה לפיגוע הקשה בסידני, שכוון נגד אירוע של יהודים, וטענה כי אם איראן מעורבת בכך – ישראל תעניש אותה בעוצמה רבה

השרה מירי רגב התייחסה היום (ראשון) בגלי צה"ל, לפיגוע הקשה באוסטרליה, ואמרה: "אנחנו מחכים לבדיקה של הפיגוע בסידני. אם נבין שלאיראן יש קשר לאירוע – היא תחטוף מכה קשה מאוד ממדינת ישראל".

נזכיר כי אמש דיווחנו שאיראן מתחמשת בטילים בליסטיים רבים, לאחר שהיא הבינה כי זהו הכלי החזק ביותר שלה נגד מדינת ישראל. על פי הדיווחים, היא זנחה לעת עתה את ייצור והעשרת האורניום לצורך פצצה גרעינית ומתמקדת בטילים.

עוד באותו נושא היערכות שיא: איראן מתחמשת במאות טילים בליסטיים 02:17 | חדשות סרוגים 9 0 😀 👏

במלחמה האחרונה של איראן מול ישראל, הטילים פגעו קשות בעורף הישראלי והיו אחד השיקולים להפסקת מבצע 'עם כלביא'.