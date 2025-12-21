ישראל ביקשה מממשל טראמפ שלא להסיר את כל הסנקציות על המשטר הסורי – ונדחתה. כך פורסם אמש (שבת) בכאן 11.
על פי הדיווח, סביבת נתניהו פנתה למקורבי טראמפ, וניסתה להשפיע עליהם שלא להסיר את הסנקציות, במטרה להשאיר חלק מהן למשא ומתן עתידי. אך כאמור, מקורבי טראמפ התנגדו. שני גורמים ישראלים מסרו שממשל טראמפ הבטיח "פיצוי" עקב הסירוב.
כזכור, במקביל פנה הנשיא הסורי, אחמד א-שרע, בנאום לעם הסורי. הוא בירך אותם על הסרת כל הסנקציות, והודה לנשיא ארצות הברית טראמפ, יורש העצר הסעודי, ראש הממשלה הקטרי, ונשיא טורקיה.
