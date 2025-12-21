מסע קטל ביוהנסבורג: לפחות עשרה בני אדם נרצחו ועשרה נוספים נפצעו הבוקר (ראשון), לאחר שחמושים פתחו באש לעבר עוברי אורח ברובע בקרסדאל שבדרום אפריקה. לפי דיווח המשטרה המקומית, היורים פתחו באש "באופן אקראי" ברחובות העיירה, הממוקמת כ-40 קילומטרים דרומית-מערבית ליוהנסבורג. כך על פי הדיווח ב"הגרדיאן".
דוברת המשטרה במחוז חאוטנג, בריגדיר ברנדה מורידילי, אישרה את הפרטים ומסרה כי המניע לתקיפה עדיין אינו ברור. האירוע התרחש בסמוך לבר מקומי באזור עני המוכר בשל מכרות הזהב הסמוכים אליו. הפצועים פונו לבתי החולים באזור, בעוד המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים שנמלטו.
זהו אירוע הירי ההמוני השני המכה במדינה בתוך פחות מחודש. רק ב-6 בדצמבר נרצחו 12 בני אדם, בהם פעוט בן 3, בתקיפה דומה בהוסטל ליד פרטוריה. דרום אפריקה מתמודדת עם שיעורי פשיעה מהגבוהים בעולם, כאשר מקרי רצח הפכו למכת מדינה של ממש עבור 63 מיליון תושביה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים