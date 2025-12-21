דני אבדיה שוב סחב את קבוצתו לניצחון ב-NBA עם נגיעה בטריפל דאבל, הכוכב שוב היה הטוב על המגרש והעלה את קבוצתו למקום העשירי

דני אבדיה הבוקר (ראשון) שוב סחב את קבוצתו לניצחון ב-NBA. הכוכב קלע 24 נקודות, והוסיף שבעה ריבואנדים, ועשרה אסיסיטים בדרך לניצחון שני ברציפות על סקרמנטו קינגס 93:98.

לצד המחמאות שהישראלי גורף, הוא קיבל גם מתקפה קטנה ברשת כשנטען כשהשופטים שורקים בקלות עבירות לטובתו. אוהד כתב ברשת: "דני אבדיה מוביל את הליגה עם מספר הזריקות הרב ביותר העונה. הנבל הזה קולע בממוצע 9.8 זריקות עונשין למשחק העונה. בשביל מישהו שאינו סופרסטאר, זה הרבה.".

בזכות הניצחון הפורטלנד טרייל בלייזרס עם 12 ניצחונות מול 16 הפסדים, תוקעים יתד במקום העשירי שמוביל לפלייאין. בלילה שבין לשלישי העם יחזרו הביתה ויארחו את דטוריט פיסטנוס.

לפני ארבעה ימים אבדיה קלע 35 נקודות כולל שתיים על הבאזר בדרך לניצחון דרמטי בהארכה 133:134 על סקרמנטו קינגס אחרי משחק מטורלל. הוא קלע כאמור 35 נקודות (12 מ-19 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 10 מ-12 מהעונשין), והוסיף חמישה ריבאונדים, 5 אסיסטים חטיפה אך גם חמישה איבודים.

פורטלנד הובילו ב-17 4:46 לסיום, וב-15 שתי דקות לסיום. אך ריצה מטורפת של סקרמנטו גררה את המשחק להארכה. גם בהארכה הטרייל בלייזרס הובילו 126:132 25 שניות לסוף אך ראו את כוכב היריבה דמאר דרוזן מבצע מהפך. הקינגס הובילו 132:133 חמש שניות לסוף ההארכה, אך אז אבדיה נשלח לקו דייק פעמיים בקור רוח והביא את הניצחון האדיר. אגב, ההצבעה לאולסטר נפתחה, רוצו להצביע.