בצפון קוריאה תקפו את יפן שהצהירה על רצון לנשק גרעיני: "צריך להילחם בשאיפות שלה, אחרת יהיה אסון גדול למדינות אסיה"

סוער באסיה: צפון קוריאה תקפה הבוקר (ראשון) בחריפות את יפן, בעקבות התבטאויות שנשמעו בטוקיו בנוגע לאפשרות של התחמשות גרעינית. בהודעה רשמית שפורסמה בפיונגיאנג, נמסר כי "יש למנוע את השאיפות הגרעיניות של יפן בכל מחיר", זאת לאחר שגורם רשמי בממשל היפני צוטט כמי שתומך במהלך.

הסערה החלה בעקבות דיווח בסוכנות הידיעות היפנית "קיוֹדוֹ", שם צוטט גורם אנונימי בלשכת ראש הממשלה – המעורב ככל הנראה בגיבוש מדיניות הביטחון של המדינה – כמי שאומר: "אני חושב שעלינו להחזיק בנשק גרעיני". אותו גורם הסביר את עמדתו בצורך בעצמאות ביטחונית, כשטען כי "בסופו של דבר, אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו".

בצפון קוריאה לא נשארו חייבים. מנהל המכון ללימודי יפן במשרד החוץ הצפון-קוריאני פרסם הצהרה רשמית דרך סוכנות הידיעות המרכזית (KCNA), ובה נטען כי מדובר בחשיפה גלויה של "השאיפה היפנית לחצות את הקווים האדומים". "אין מדובר בפליטת פה או בטענה פזיזה, אלא בביטוי מובהק לשאיפה ארוכת השנים של יפן להתחמשות גרעינית", נכתב בהצהרה. לדברי הבכיר הצפון-קוריאני, הצטיידות של יפן בנשק אטומי תביא על האנושות "אסון נורא" ותגרום למדינות אסיה סבל רב.

שכמובן ההצהרה הצפון-קוריאנית התעלמה לחלוטין מתוכנית הגרעין של פיונגיאנג עצמה. צפון קוריאה המדינה הדיקטטורית, שמחזיקה לפי ההערכות בעשרות ראשי נפץ גרעיניים, מבצעת ניסויים אטומיים מאז שנת 2006 תוך הפרה בוטה של החלטות האו"ם.

רק בספטמבר האחרון הבהיר סגן שר החוץ הצפון-קוריאני, קים סון גיונג, בנאום בעצרת האו"ם, כי ארצו לעולם לא תוותר על נשקה הגרעיני: "זהו החוק שלנו, המדיניות הלאומית וזכותנו לקיום. לא ניסוג מהעמדה הזו בשום נסיבות". בעוד שקים ג'ונג און הביע נכונות לשיחות עם וושינגטון, הוא הבהיר כי התנאי לכך הוא הכרה בזכותה של פיונגיאנג לשמר את ארסנל הגרעין שלה ככוח הרתעה מול ארה"ב ובעלות בריתה.