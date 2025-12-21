בהמשך לדיווח על כך שנתניהו מתכנן לדבר עם טראמפ על האפשרות לצאת לתקיפה נוספת באיראן – בחדשות 12 מדווחים כי איראן מתחמשת במאות טילים בליסטיים מאז סיום מבצע עם כלביא.
על פי הדיווח, הטילים הללו מאוד מאיימים על ישראל, עד כדי כך שנתניהו עצמו אמר בסרטון שבו הודיע על היציאה למבצע "עם כלביא" שמדובר באיום קיומי.
אולם מאז, האיראנים לא פעלו כלל בנושא של ההעשרה, וככל הידוע אפילו לא חילצו את החומר המועשר שקבור מתחת לאדמה – אבל הם כן מאיצים את הניסיון להצטייד בטילים בליסטיים. סברה אחת היא שהם באמת מאמינים בתוכנית הזו, אך לפי סברה נוספת – הם שמעו את נתניהו, ופועלים בהתאם.
כלומר, איראן מבינה שכעת כל העולם בודק אותה ב-7 עיניים האם היא פועלת לייצר נשק גרעיני, ולכן היא ממקדת את פעילותיה, בטילים הבליסטיים. במבצע האחרון הטילים הללו גרמו נזק רב לעורף הישראלי והיה אחד השיקולים שהובילו לסיום המלחמה תוך 12 ימים בלבד.
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
2 דיונים
יוסי פרץ
עם מפגר ממקום לתקוף מחכים למי ביבי מחכה שיתקפו אותנו ואז נזכר לתקוף בואי כולנו נמשיך לישון בעמידה02:59 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורי
בתגובה ל: יוסי פרץ
העם לא מפגר רק ילדותי. טעות הבחירה מתוך רגש בנתניהו במקום בחירה מושכלת להפרד ממנו06:43 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי פרץ
עם מפגר ממקום לתקוף מחכים למי ביבי מחכה שיתקפו אותנו ואז נזכר לתקוף בואי כולנו נמשיך לישון בעמידה02:59 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
עם מפגר ממקום לתקוף מחכים למי ביבי מחכה שיתקפו אותנו ואז נזכר לתקוף בואי כולנו נמשיך לישון בעמידה02:59 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ואכן, איראן היא נושא העל בביקורו הקרוב של נתניהו אצל טראמפ!03:11 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירמיהו מענתות
אדם שנמצא בחקירה אסור שיקבל החלטה על תקיפה באירן. תמיד אנחנו עלולים לחשוב שזה חלילה נגוע במניע ניסתר שנקרא סקר מנדטים. למען הניראות יוציא עצמו לניבצרות וייתן למחליפו להחליט.04:50 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
פסיכי וסתום05:58 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
שלא יקשקשו לכם בסיפורים. "הקוסם" חשף את כל שלנו הקלפים בפני האיראנים ןלא הכניע אותם בכלל, בקושי גירד להם את קצה הגב06:40 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף חדד
צריך לתקוף את האיראנים לפני שהם יחליטו לתקוף אותנו ראשונים,לא לחכות בכלל, אפילו לא לרגע09:08 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף חדד
צריך לתקוף את האיראנים לפני שהם יחליטו לתקוף אותנו ראשונים,לא לחכות בכלל, אפילו לא לרגע09:08 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
שלא יקשקשו לכם בסיפורים. "הקוסם" חשף את כל שלנו הקלפים בפני האיראנים ןלא הכניע אותם בכלל, בקושי גירד להם את קצה הגב06:40 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירמיהו מענתות
אדם שנמצא בחקירה אסור שיקבל החלטה על תקיפה באירן. תמיד אנחנו עלולים לחשוב שזה חלילה נגוע במניע ניסתר שנקרא סקר מנדטים. למען הניראות יוציא עצמו לניבצרות וייתן למחליפו להחליט.04:50 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
פסיכי וסתום05:58 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר