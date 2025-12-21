בהמשך לדיווח על כך שנתניהו מתכנן לדבר עם טראמפ על האפשרות לצאת לתקיפה נוספת באיראן – בחדשות 12 מדווחים כי איראן מתחמשת במאות טילים בליסטיים מאז סיום מבצע עם כלביא.

על פי הדיווח, הטילים הללו מאוד מאיימים על ישראל, עד כדי כך שנתניהו עצמו אמר בסרטון שבו הודיע על היציאה למבצע "עם כלביא" שמדובר באיום קיומי.