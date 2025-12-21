בהמשך לדיווח על כך שנתניהו מתכנן לדבר עם טראמפ על האפשרות לצאת לתקיפה נוספת באיראן – בחדשות 12 מדווחים כי איראן מתחמשת במאות טילים בליסטיים מאז סיום מבצע עם כלביא.

על פי הדיווח, הטילים הללו מאוד מאיימים על ישראל, עד כדי כך שנתניהו עצמו אמר בסרטון שבו הודיע על היציאה למבצע "עם כלביא" שמדובר באיום קיומי.

אולם מאז, האיראנים לא פעלו כלל בנושא של ההעשרה, וככל הידוע אפילו לא חילצו את החומר המועשר שקבור מתחת לאדמה – אבל הם כן מאיצים את הניסיון להצטייד בטילים בליסטיים. סברה אחת היא שהם באמת מאמינים בתוכנית הזו, אך לפי סברה נוספת – הם שמעו את נתניהו, ופועלים בהתאם.
כלומר, איראן מבינה שכעת כל העולם בודק אותה ב-7 עיניים האם היא פועלת לייצר נשק גרעיני, ולכן היא ממקדת את פעילותיה, בטילים הבליסטיים. במבצע האחרון הטילים הללו גרמו נזק רב לעורף הישראלי והיה אחד השיקולים שהובילו לסיום המלחמה תוך 12 ימים בלבד.