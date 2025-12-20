השר איתמר בן גביר שאב ראיון מדונלד טראמפ, והורה לשירות בתי הסוהר לבחון הקמת כלא ביטחוני מוקף תנינים

בשירות בתי הסוהר בוחנים הקמת כלא ביטחוני מוקף תנינים, סמוך לחמת גדר, כך פורסם היום (שבת) בחדשות 13. על פי הדיווח, מדובר ביוזמה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אותה הוא העלה בדיון הערכת מצב עם נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי במהלך השבוע.

‏למרות שמדובר בהצעה חריגה, ונתקלה בגיחוך בקרב מספר ניצבים, בשב"ס החלו בבדיקות להקמת כלא כזה. אחד המקומות שהוצע הוא הקמת כלא כזה סמוך לחמת גדר, אתר המרחצאות שמדרום לכנרת.