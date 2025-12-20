השר איתמר בן גביר שאב ראיון מדונלד טראמפ, והורה לשירות בתי הסוהר לבחון הקמת כלא ביטחוני מוקף תנינים
בשירות בתי הסוהר בוחנים הקמת כלא ביטחוני מוקף תנינים, סמוך לחמת גדר, כך פורסם היום (שבת) בחדשות 13. על פי הדיווח, מדובר ביוזמה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אותה הוא העלה בדיון הערכת מצב עם נציב שב"ס רב-גונדר קובי יעקובי במהלך השבוע.
למרות שמדובר בהצעה חריגה, ונתקלה בגיחוך בקרב מספר ניצבים, בשב"ס החלו בבדיקות להקמת כלא כזה. אחד המקומות שהוצע הוא הקמת כלא כזה סמוך לחמת גדר, אתר המרחצאות שמדרום לכנרת.
נזכיר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הציג לפי מספר חושים את מחנה המעצר החדש למהגרים באוורגליידס בפלורידה, שנקרא Alligator Alcatraz. בביקורו אמר אז טראמפ: "הרבה שומרי ראש והרבה שוטרים בצורת תנינים. אתם לא צריכים לשלם להם כל כך הרבה. אבל אני לא הייתי רוצה לרוץ דרך האוורגליידס לאורך זמן. אנחנו נשאיר אנשים איפה שהם אמורים להיות. זה דבר מאוד חשוב".
הזוי
עוד ספין ילדותי. ראינו מה קרה עם חוות התנינים בבקעה וכמה הם מסוכנים למטפלים. חסרים שוטרים, אז יתן משרות לתנינאים02:15 21.12.2025
רפי
בתור ימני אני חושב שהוא לא שפוי,מי יטפל בתנינים,מסוכן למטפלים.04:55 21.12.2025
מיואש למדי
איזה דביל. כמה נזק הוא עושה.07:21 21.12.2025
