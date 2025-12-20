שנתיים אחרי הטבח ובמבצע לסיכול טרור, נתפסו שלושה מחבלי חמאס שחדרו לישראל ועסקו בייצור פצצות, אמל"ח ונשק רב

במבצע דרמטי שביצעו כוחות המשטרה בימים האחרונים, סוכל פיגוע ענק. במסגרת המבצע, בלשי ימ"ר נגב והמשמר הלאומי דרום ביצעו פשיטה ממוקדת על מחרטת נשקים ברהט. בהמשך, התברר כי פועלים בה שלושה מחבלים שחדרו לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר, ומאז עסקו על פי החשד, במשך למעלה משנתיים בפעילות עוינת – לא רחוק מלהבים ובאר שבע. כך דווח ב-i24news.

על פי הדיווח, באזור יוצרו כלי נשק בתוצרת מקומית, עשרות אולי אפילו מאות וגם אמל"ח. במשטרה סיפרו כי "המטרה של ייצור הנשק היא יצירת יכולות לביצוע פיגועים ולתמיכה במפגעים. בשלב הזה הבנו שיש עוד דברים מתחת לפני השטח, ולהערכתי – הגענו לשם שנייה לפני הפיצוץ".

עוד הוסיפו: "ההפתעה בפעילות הייתה הקלף המנצח. הפתענו אותם בתוך המיטות וברגע שפתחו את העיניים – הם כבר היו עצורים. בעת קבלת המודיעין, היו איתי בלשים שלחמו ב-7 באוקטובר, ואין שליחות גדולה מזו, פשוט מדובר בסגירת מעגל".