הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, פרסמה פוסט בו היא חשפה משפט קשה שנאמר לה בעקבות הסיפורים שהיא משתפת, ואמרה כי זה כנראה המשפט הכי מעליב שאמרו לה אי פעם.

"מה המשפט המעליב ביותר שאמרו לי בחיים?", שיתפה בן ארי, וכתבה: "את לא אותנטית. למה את מספרת על אחרים? שאלתי איך היה לך. מה את חווה. מה את מרגישה. למה לספר על אחרים".

היא הדגישה כי "האמת היא שהיה משפט אחד מעליב יותר, אבל הוא יגיע בפוסט אחר. ועכשיו אני אסביר מה היה כל כך מבזה במשפט הזה".

בן ארי כתבה: "לפני כמה שנים, כשחזרתי מריטריט כתיבה, חברה טובה שאלה אותי איך היה לי. עניתי לה מה שעניתי, ובדרך סיפרתי על כל מיני סיפורים שומטי לסת שסופרו שם. סיפורים אמיתיים שריגשו אותי ונגעו בי וטלטלו אותי. היא הסתכלה עליי במבט מזלזל ואמרה לי, שאני לא אותנטית. שמה שאני מספרת שעבר עליי הוא לא חומר מספיק טוב וכן, ושאני מתרגשת יותר מסיפורים של אחרים. היא קמה וטרקה את הדלת. וככה נגמר הקשר בינינו".

לפני כמה שבועות ישבתי עם חברה טובה ומנטורית והיא אמרה לי: "איך היא לא ראתה? איך היא לא ראתה שהקטע שלך בעולם הוא לשמוע סיפורים של אחרים ולהביא אותם? איך היא לא הבינה שאת האור שאת מביאה בעולם, את מביאה דרך הסיפורים שאת בוחרת להביא?".

"באותו רגע הרגשתי ריפוי. וסגירת מעגל. כי בעוד שחברה אחת ראתה בי חיסרון וחושך, חברה אחרת ראתה כנקודת החוזקה והאור שלי. וזה חברים, הסיפור של חנוכה. האם אנחנו אנשי האור או אנשי החושך. האם אנחנו אוספים אלינו סיפורים טובים או סיפורים רעים. האם אנחנו מפרשים לטובה או לרעה. והאם אנחנו מאמינים שנר אחד יכול להאיר או שכולם, איך אומרים היום, נרקיסיסטים ורעילים".