ראש ארגון המודיעין הלאומי של טורקיה, איברהים קאלין, נפגש בשבת באיסטנבול עם חבר הלשכה המדינית של חמאס וראש צוות המשא ומתן של הארגון, ח’ליל אל־חיה. כך דווח בסוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו.
על פי הדיווח, במהלך הפגישה מסר אל־חיה כי חמאס עומד בתנאי הפסקת האש ברצועת עזה, וטען להפרות מצד ישראל. הדברים נמסרו, לפי הסוכנות, מפי מקורות טורקיים אנונימיים.
עוד נמסר כי השיחות התמקדו בתפקידה של טורקיה כגורם ערב להסכם ובהמאמצים להבטיח את המשך יישום הפסקת האש. בנוסף נדונו התנאים למעבר לשלב השני של מתווה ההסדר בעזה, לרבות צעדים לפתרון מחלוקות שנותרו והתקדמות במגעים המדיניים.
על פי המקורות, שני הצדדים חזרו והביעו תמיכה בפיוס לאומי פלסטיני ובשאיפה להקמת מדינה פלסטינית עצמאית.
בדיווח צוין כי השלב הבא בעסקה, שנתקע בשבועות האחרונים, צפוי לדרוש ויתורים משמעותיים משני הצדדים. חמאס צפוי, לפי ההערכות, לוותר על נשקו ועל השליטה ברצועה, בעוד שישראל תידרש לאפשר כניסת כוח בינלאומי שיטול אחריות על הסדרי הביטחון.
