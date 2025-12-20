דנה שם טוב, אחותו של החטוף שחזור עומר שם טוב, התארסה לבן זוגה דניאל.
עומר, שנמצא בימים אלו בארה״ב, כתב בחשבון האינסטגרם שלו: ״איזה אושר, מזל טוב יפים שלי״ ושיתף שיחת וידאו עם משפחתו, אימו ואחיו כשהם חוגגים את הבשורה.
נזכיר כי עומר נחטף בטבח ה-7 באוקטובר ממסיבת הנובה, הוחזק בשבי חמאס 505 ימים ושוחרר במסגרת העסקה עם ארגון הטרור.
מה דעתך בנושא?
ריקי
מסל טוב בקרוב אצלך עומר המלך😍23:37 20.12.2025
סטלה אדם
מזל טוב! הרבה שמחות בעזרת השם ❤️🙏.01:38 21.12.2025
שקד טמם
מברוק. מזל טוב13:25 21.12.2025
ליאת
מזל טוב ורק אושר וחיים טוב.17:35 21.12.2025
תמי
מזל טוב נחת ובריאות לך ולהורים המקסימים18:49 21.12.2025
ירדן
מזל טוב!!!19:09 21.12.2025
נוני
מזל טוב למשפחה היקרה והנפלאה הזו מגיע להם לשמוח ♥️🇮🇱21:24 21.12.2025
אמא וסבתא בישראל
מזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת למשפחת שם טוב היקרה ❤️ שיהיו לכם רק שמחות חיוכים ואושר שכל כך מגיע לכם. 🌹🥀🌻🎊20:56 21.12.2025
