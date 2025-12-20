דנה שם טוב, אחותו של החטוף שחזור עומר שם טוב, התארסה לבן זוגה דניאל.

עומר, שנמצא בימים אלו בארה״ב, כתב בחשבון האינסטגרם שלו: ״איזה אושר, מזל טוב יפים שלי״ ושיתף שיחת וידאו עם משפחתו, אימו ואחיו כשהם חוגגים את הבשורה.

נזכיר כי עומר נחטף בטבח ה-7 באוקטובר ממסיבת הנובה, הוחזק בשבי חמאס 505 ימים ושוחרר במסגרת העסקה עם ארגון הטרור.