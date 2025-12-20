ארה״ב מגבירה את האכיפה הימית סביב ונצואלה: הצי האמריקאי וכוחות מיוחדים משתלטים על מיכלית נפט זרה נוספת במים בינלאומיים

מקורות בכירים בממשך האמריקאי חשפו לתקשורת בארה"ב כי הצי האמריקאי יחד עם כוחות מיוחדים, ומשמר החופים מבצעים סיכול והשתלטות נוספת על מיכלית נפט זרה, בדרך לוונצואלה. רק לפני מעט יותר משבוע הכריז טראמפ על איסור מוחלט על כניסת ספינות אלו לאזור האמברגו סביב וונצואלה.

על פי הדיווח, מדובר בכלי שיט שנמצא ברשימת הסנקציות האמריקאיות ונחשד בהפרת האמברגו הימי שהטילה וושינגטון.

רק לפני מעט יותר משבוע הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איסור מוחלט על כניסת מיכליות נפט זרות לאזור האמברגו סביב ונצואלה, תוך אזהרה מפורשת כי כל כלי שיט שיפר את ההנחיות, ייעצר, ותכולתו תוחרם.

לפי שלושה גורמים אמריקאים ששוחחו עם גופי חדשות בארה"ב, הכוחות האמריקאיים מבצעים בימים אלה פעילות אקטיבית של יירוט, חיפוש והשתלטות על ספינות חשודות, כחלק ממדיניות תקיפה שמטרתה לחנוק את מקורות ההכנסה של משטר הנשיא ניקולס מדורו.

בממשל האמריקאי מדגישים כי מדובר באכיפה חוקית בהתאם לחוק הבינלאומי ולמשטר הסנקציות הקיים, וכי ארצות הברית לא תהסס להרחיב את הפעילות הימית אם תימשך הפרת האמברגו.