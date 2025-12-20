עימות בצמרת הליכוד התחרש בסוף השבוע סביב פרסום של עמית סגל, שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים ריב לוין דנו בשבוע שעבר, בתום פגישה ביניהם, בהתנהלותה של חברת הכנסת טלי גוטליב.
על פי הידיעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין דנו בשבוע שעבר, בתום פגישה ביניהם, בשאלה כיצד יש לנהוג בנוגע לחברת הכנסת טלי גוטליב, כאשר לפי הדיווח נתניהו העריך כי התנהלותה גורמת לליכוד נזק של שלושה עד ארבעה מנדטים.
בציוץ שפרסמה במוצאי שבת, הגיבה חברת הכנסת טלי גוטליב לפרסום וכתבה: ״רה״מ נתניהו סולד מכשלונות, ובצדק. בדיוק בגלל זה הוא מנהיג אדיר שנזהר ממהלכים מטופשים שתוצאת כשלונם ידועה מראש״. בהמשך טענה כי ראש הממשלה אינו עוסק בעניינה הפוליטי, וציינה: ״רה״מ נתניהו לא אדון בעניין שלי עם אף אחד ובוודאי לא עם שר שמספק תמונות כשלון בזו אחר זו״.
עוד כתבה גוטליב כי ראש הממשלה מעריך, לדבריה, ״כח, חוסן, ידענות ותיחכום״, והוסיפה: ״רה״מ נתניהו יודע שכל שאתגר גבוה בפריימריז אחזק את רשימת הליכוד ואמשוך קולות ממפלגות הימין לליכוד״.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
הזויה היתה והזויה תישאר. ביבי הקיף עצמו בהזויים על מנת להיראות נורמאלי.21:12 20.12.2025
המשיח
טלי גוטליב אין עלייך!! אשת אמת, כל נסיכי הליכוד גמדים לידה, עלי והצליחי!!!22:00 20.12.2025
ינון
בתגובה ל: המשיח
ברור. לעודד אותה כמה שיותר ושהליכוד יפסיד עוד מנדטים בעזרת השם02:12 21.12.2025
צילה
סרוגים מפרסמים פייק, כדי לסכסך בליכוד05:35 21.12.2025
לויטה
בתגובה ל: צילה
נחמד לשמוע ממעריצת בזיוני הליכוד, ובעניין זה אין הבדל ביניהם, שעמית סגל מפרסם פייק09:21 21.12.2025
מישהי
תנסו לכתוב לח"כ טלי גוטליב באחד מהנושאים שהיא מקדמת, למשל: הקלות המדהימה בישראל של הוצאת ילדים מביתם. ממה ששמעתי: אף אחד מלשכתה אפילו לא עונה לפניות. ב-17.7.23 הגישו כ-20...
תנסו לכתוב לח"כ טלי גוטליב באחד מהנושאים שהיא מקדמת, למשל: הקלות המדהימה בישראל של הוצאת ילדים מביתם. ממה ששמעתי: אף אחד מלשכתה אפילו לא עונה לפניות. ב-17.7.23 הגישו כ-20 ח"כים, כולל ח"כ גוטליב הצעת חוק, לפיה יוצא ילד מהבית רק בהחלטה של 3 שופטים בביהמ"ש השלום ובהחלטה של 3 שופטים בביהמ"ש המחוזי. הצעת חוק זו עדיין לא קודמה. ב-2012 הגישו כ-12 ח"כים, כולל ח"כ מירי רגב, הצעת חוק לפיה סמכויותיה הדרקוניות של פק"סית לחוק הנוער תצומצמנה. גם הצעת חוק לא קודמה ולא הוגשה מחדש/הוחל עליה דין רציפות בכנסת הנוכחית. ממתינה לקידום מהיר של הצעות החוק הללו.המשך 02:30 22.12.2025
אבי
אוי ואבוי לנו אם אנשים כמו גוטליב נמצאת בממשלה הכושלת11:19 21.12.2025
