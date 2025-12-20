פרסום של עמית סגל על דיון סגור בצמרת הליכוד בנוגע להתנהלות פוליטית פנימית הצית חילופי דברים, שכללו תגובה חריגה וזאת על רקע המתח סביב אופן קבלת ההחלטות והשלכותיהן בתוך המפלגה

עימות בצמרת הליכוד התחרש בסוף השבוע סביב פרסום של עמית סגל, שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים ריב לוין דנו בשבוע שעבר, בתום פגישה ביניהם, בהתנהלותה של חברת הכנסת טלי גוטליב.

על פי הידיעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין דנו בשבוע שעבר, בתום פגישה ביניהם, בשאלה כיצד יש לנהוג בנוגע לחברת הכנסת טלי גוטליב, כאשר לפי הדיווח נתניהו העריך כי התנהלותה גורמת לליכוד נזק של שלושה עד ארבעה מנדטים.

בציוץ שפרסמה במוצאי שבת, הגיבה חברת הכנסת טלי גוטליב לפרסום וכתבה: ״רה״מ נתניהו סולד מכשלונות, ובצדק. בדיוק בגלל זה הוא מנהיג אדיר שנזהר ממהלכים מטופשים שתוצאת כשלונם ידועה מראש״. בהמשך טענה כי ראש הממשלה אינו עוסק בעניינה הפוליטי, וציינה: ״רה״מ נתניהו לא אדון בעניין שלי עם אף אחד ובוודאי לא עם שר שמספק תמונות כשלון בזו אחר זו״.

עוד כתבה גוטליב כי ראש הממשלה מעריך, לדבריה, ״כח, חוסן, ידענות ותיחכום״, והוסיפה: ״רה״מ נתניהו יודע שכל שאתגר גבוה בפריימריז אחזק את רשימת הליכוד ואמשוך קולות ממפלגות הימין לליכוד״.