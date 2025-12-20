כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר, שפעלו בחודשיים האחרונים בדרום רצועת עזה תחת פיקוד אוגדת עזה 143, השלימו את משימתם ויצאו מהרצועה. את הכוחות מחליפים לוחמי חטיבה 188.
במהלך הפעילות, ובשיתוף לוחמי יהל״ם, אותר והושמד תוואי תת־קרקעי באורך של כ־2 קילומטרים, לצד תוואי נוסף באורך של מאות מטרים במרחב חאן יונס.
בצה״ל ציינו כי במסגרת הפעילות הושמדו מאות תשתיות טרור וחוסלו כ־20 מחבלים מארגוני הטרור הפועלים ברצועה.
