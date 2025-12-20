השר לביטחון לאומי גינה את הקריאות שנשמעו במהלך המשחק, מתח ביקורת על הנהלת הפועל תל אביב והדגיש כי ימשיך לגבות את כוחות המשטרה בפעולות אכיפה נגד מפרי סדר

במהלך משחק הליגה של הפועל תל אביב נגד מכבי בני ריינה מוקדם יותר היום (שבת) נשמעו מהיציע קריאות קשות, בהן: ״שואה למשטרה״, ״שוטרים נאו נאצים״, ״אני שונא מג״ב ויס״מ״ ו״מוות לבן גביר״. הקריאות נשמעו על רקע נוכחות כוחות משטרה במקום והופנו כלפי גורמי האכיפה והשר לביטחון לאומי.

בעקבות האירועים פרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תגובה חריפה. בדבריו אמר: "בית המשפט העליון התיר את דמם של השוטרים שמגנים על המדינה, אבל אני אמשיך לתת גב לכל פעולה נגד פורעי החוק האנרכיסטים שמחריבים את המדינה".

בן גביר הוסיף והתייחס לאוהדי הקבוצה ולהנהלתה, ואמר: ״לא כל אוהדי הפועל אנרכיסטים, אבל אני מתפלא על הנהלת הקבוצה וראשיה ששותקים שתיקה רועמת נוכח ההתנהגות המכוערת של חלק משמעותי מאוהדי הקבוצה שיושבים ביציע״.

בדבריו הזכיר השר גם שוטרים ולוחמים שנפלו, ואמר כי הקריאות מופנות כלפי מי שלדבריו פועלים למען ביטחון הציבור: ״הם שונאים גיבורי ישראל כמו רני גוילי הי״ד ושוטרי יס"מ שנלחמים למען כולנו, ועוד עשרות אלפי שוטרים שעושים 24/7 בשביל כולנו״.