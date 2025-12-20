השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע החורפי שעבר עלינו, ונותן תמונה לקראת הימים הקרובים: "נראה שהגשם יחזור וכנראה בצורה משמעותית"

בהודעת השירות המטאורולוגי נכתב, בין היתר: "לאחר ימים של מזג אוויר פעיל שליווו אותנו באמצע דצמבר עם גשמים, הצפות ושיטפונות, בימים האחרונים התייצב מזג האוויר והשבת הוא היה אידיאלי לכל פעילות בחוץ. בנגב המערבי עוד זורמים מים בנחל הבשור ויובליו, זכר לגשמים הרבים שירדו שם בימים האחרונים, וגבים רבים במדבר יהודה ובנגב המזרחי התמלאו לאחר השיטפונות".

על פי ההודעה: "החורף לוקח עתה הפסקה ממושכת. למעט גשמים מקומיים ביום ג' שיכולים גם להצטבר גם לכ-10-15 מ"מ בצפון ובמרכז, לא צפוי השבוע עוד אירוע גשם".

"עם זאת", מדגישים בשירות, כי "המודלים ארוכי הטווח כבר מראים הדרמה של אוויר קר לאזורנו בסיומה של 2025 או בתחילת 2026 כך שלכל אוהבי החורף בהחלט יש למה לצפות בקרוב. נראה שהגשם יחזור וכנראה בצורה משמעותית גם לאיזורים בארץ שעד כה סובלים מגרעון משקעים חמור כמו צפון הארץ. ועד זה שזה יקרה, נסתפק בינתיים ביום סגרירי עם גשמים מקומיים ביום ג' הקרוב".