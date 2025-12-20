השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע החורפי שעבר עלינו, ונותן תמונה לקראת הימים הקרובים, בהם – כך על הפירוט – צפוי אירוע גשם משמעותי נוסף.
בהודעת השירות המטאורולוגי נכתב, בין היתר: "לאחר ימים של מזג אוויר פעיל שליווו אותנו באמצע דצמבר עם גשמים, הצפות ושיטפונות, בימים האחרונים התייצב מזג האוויר והשבת הוא היה אידיאלי לכל פעילות בחוץ. בנגב המערבי עוד זורמים מים בנחל הבשור ויובליו, זכר לגשמים הרבים שירדו שם בימים האחרונים, וגבים רבים במדבר יהודה ובנגב המזרחי התמלאו לאחר השיטפונות".
על פי ההודעה: "החורף לוקח עתה הפסקה ממושכת. למעט גשמים מקומיים ביום ג' שיכולים גם להצטבר גם לכ-10-15 מ"מ בצפון ובמרכז, לא צפוי השבוע עוד אירוע גשם".
"עם זאת", מדגישים בשירות, כי "המודלים ארוכי הטווח כבר מראים הדרמה של אוויר קר לאזורנו בסיומה של 2025 או בתחילת 2026 כך שלכל אוהבי החורף בהחלט יש למה לצפות בקרוב. נראה שהגשם יחזור וכנראה בצורה משמעותית גם לאיזורים בארץ שעד כה סובלים מגרעון משקעים חמור כמו צפון הארץ. ועד זה שזה יקרה, נסתפק בינתיים ביום סגרירי עם גשמים מקומיים ביום ג' הקרוב".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
מרי
די כבר עים המילה המטופשת הזאת שאתה תוקע אותה בכל הכותרות מה פה הארוע אנחנו בעונת חורף וגשמים יורדים בחורף לא? חלאסססס נמאסתם השמש זורחת ואתם עים הכותרות המטופשות האלה...
די כבר עים המילה המטופשת הזאת שאתה תוקע אותה בכל הכותרות מה פה הארוע אנחנו בעונת חורף וגשמים יורדים בחורף לא? חלאסססס נמאסתם השמש זורחת ואתם עים הכותרות המטופשות האלה כאילו שבחורף לא אמור לרדת גשםהמשך 00:22 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
בתגובה ל: מרי
נכון מאוד..02:01 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנרי
בתגובה ל: מרי
מה ציפית ? אתר סרוגים צריך לייצר פניקה בכותרות עמ' שיקראו.07:32 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיריי
בתגובה ל: הנרי
מחפשים קוראים,קהל,,,08:10 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה שוורץ
סרוגים.. אפילו במזג אויר דרמטים . אוהבים להפחיד. מצטערת שקוראת אתכם בכלל.06:30 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מזל ידגרין
מפחידים מפחידים גם בתחזית מזג האויר 🤣🤣🤣🤣15:36 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיר
ארוע משמעותי?13:29 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מזל ידגרין
מפחידים מפחידים גם בתחזית מזג האויר 🤣🤣🤣🤣15:36 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיר
ארוע משמעותי?13:29 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה שוורץ
סרוגים.. אפילו במזג אויר דרמטים . אוהבים להפחיד. מצטערת שקוראת אתכם בכלל.06:30 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרי
די כבר עים המילה המטופשת הזאת שאתה תוקע אותה בכל הכותרות מה פה הארוע אנחנו בעונת חורף וגשמים יורדים בחורף לא? חלאסססס נמאסתם השמש זורחת ואתם עים הכותרות המטופשות האלה...
די כבר עים המילה המטופשת הזאת שאתה תוקע אותה בכל הכותרות מה פה הארוע אנחנו בעונת חורף וגשמים יורדים בחורף לא? חלאסססס נמאסתם השמש זורחת ואתם עים הכותרות המטופשות האלה כאילו שבחורף לא אמור לרדת גשםהמשך 00:22 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מני
בתגובה ל: מרי
נכון מאוד..02:01 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנרי
בתגובה ל: מרי
מה ציפית ? אתר סרוגים צריך לייצר פניקה בכותרות עמ' שיקראו.07:32 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיריי
בתגובה ל: הנרי
מחפשים קוראים,קהל,,,08:10 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר