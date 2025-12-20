הימין האמריקאי ממשיך להתפצל על רקע היחס ליהודים ואנטישמיות, הסימנים במפלגה הרפובליקנית לסלחנות גוברת ואף אימוץ של אנטישמיות, צריכים להדאיג את כולנו

הימין הרפובליקני בארצות הברית נמצא בנקודת מפנה, שצפויה לקבוע את עתיד המפלגה והתנועה השמרנית כולה לשנים רבות קדימה, וכרגיל, ישראל והיהודים עומדים במרכז אותה השאלה, האם ישראל הולכת לאבד גם את התמיכה הרפובליקנית לאנטישמיות?

"The people who refused to condemn Candace’s truly vicious attacks – and some of them are speaking here tonight – are guilty of cowardice."@benshapiro pic.twitter.com/YOmLVLz02V — Daily Wire (@realDailyWire) December 19, 2025

במהלך השבועות האחרונים, לרוב, רחוק מאוד מעיניים ישראליות, תהליכים מדאיגים מתרחשים בקצוות המפלגה הרפובליקנית, שמזכירים לרבים את ההקצנה האנטי-ישראלית והאנטישמית של המפלגה הדמוקרטית, בשלהי כהונת ברק אובמה.

שורה של גורמים שנחשבו בעבר ל"אנשי מפתח" בתנועה השמרנית ובמסדרונות המפלגה הרפובליקנית הפכו בשנים האחרונות לדמויות קיצוניות, בתפיסה ובהתנהלות, ומנסים כעת לגרור את המפלגה, אל לא פחות מאשר אידיאולוגיה שמזכירה נאציזם, או אסלאם קיצוני.

כל זה מתרחש בזמן שצ'ארלי קירק, אחד הקולות המובילים בימין האמריקאי המתון, וידיד ישראל מובהק, נרצח באכזריות ובאופן פומבי בהתנקשות פוליטית לפני כשלושה חודשים.

תקרית שהביאה להקצנה מהירה וחדה בשיח הימני, וגם פתחה את הדלת לקולות קיצוניים שעד לאחרונה נחשבו ללא רצויות בתוך כותלי התנועה.

אמש, הגיעו הדברים לנקודת שיא. באירוע "AMFEST" (פסטיבל אמריקה) שבוצע על ידי התנועה והחברה שהשאיר אחרי צ'ארלי קירק, הפך לזירת התקוטטות פומבית ולוהטת בין שני הצדדים.

בן שפירו, מי שהפך לקול המוביל כנגד ההקצנה של קצוות התנועה, נשא נאום חוצב להבות בפתיחת האירוע. במהלכו קרא ישירות בשמם של מובילי ההקצנה, ביניהם דמויות כמו קנדנס אוונס, פרשנית שמרנית שעבדה בעבר אצל שפירו, אך הפכה בשנים האחרונות למהדהדת קונספירציות ואנטישמיות בוטה.

בנוסף תקף את טאקר קרלסון, שהפך בעצמו למנהיג דה פקטו של הימין הקיצוני. קרלסון השתמש בשנתיים האחרונות, בדגש מיוחד על החודשים האחרונים, בבמה הרחבה שלו כשדרן אינטרנטי לתקוף את ישראל, הקהילה היהודית, והפיץ אמירות אנטישמיות בוטות גם הוא.

רק לפני שבועות בודדים אירח בתוכניתו את את הניאו-נאצי המוצהר, ניק פואנטס, ושוחח איתו על "הבעיה היהודית" של אמריקה, כך לדבריו.

שפירו יצא בשבועות האחרונים למאבק בלימה, יש שיאמרו, כמעט נואש. כנגד מה שנראה כמו גל עוצמתי של אנטישמיות אשר שוטף את הימין האמריקאי.

הוא העלה פעמים רבות את חששו מפני "היום שאחרי טראמפ", כאשר הנשיא שישלים עד שנת 2028 את כהונתו השנייה והאחרונה (לפחות לפי הנקבע בחוקה האמריקאית).

המועמד המוביל לרשת את טראמפ הוא ג'יי די ואנס, סגן הנשיא. ואנס ידוע כמקורב לגורמי הימין הקיצוני, ביניהם גם טאקר קרלסון, שבנו, באקלי קרלסון, עובד בצוות התקשורת של סגן הנשיא.

ברור כבר לרבים שהתנועה השמרנית בארצות הברית, והמפלגה הרפובליקנית עומדת על סף פיצול, רגע לפני בחירות האמצע של 2026.

והרבה מעבר לכך, ייתכן שאנחנו צופים בפרפורי הגסיסה של הברית הישראלית-אמריקאית, וקשה לראות דבר שישראל יכולה לעשות על מנת לבלום את התהליך.