הזמר, השחקן האומן והיוצר, יהורם גאון, מתייחס לבקשת החנינה שראש הממשלךה בנימין נתניהו, הגיש לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ואמר כי הוא לא מצטער שהתכנית להריץ אותו לנשיאות לא יצאה לפועל בסוף.
בראיון לאתר 'וואלה', נשאל גאון האם לאור כל סיפור החנינה עכשיו, הוא שמח שהוא לא בבית הנשיא.
גאון השיב: "בלי שום קשר לחנינה, אני עושה את הדבר הנפלא ביותר שהמרומים היו יכולים להעניק לי. אני עומד על הבמה, מולי אלפי בני אדם, מה יכול להיות נפלא ונהדר יותר מן התחושה הזאת שכל האנשים האלה באו רק למטרה אחת – לראות אותך. גם נשיאות לא מתקרבת למעלה הזאת".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
רומן
איש גדול וזמר נפלא-צודק לגמרי20:07 20.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שם מלא
טוב. יורם. יוראאם תרגע ( קרא את זה בהתאמה הנכונה) אתה ידוע ואהוב בשל צניעותך אזז... אתה אומר אמת אבלבכל. זאת ...22:53 21.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רומן
איש גדול וזמר נפלא-צודק לגמרי20:07 20.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר