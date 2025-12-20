ברקע בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזמר והיוצר הענק יהורם גאון, מתייחס ליוזמה שעלתה בעבר להריץ אותו לנשיאות: "אני עושה את הדבר הכי נעלה שאפשר לעשות"

הזמר, השחקן האומן והיוצר, יהורם גאון, מתייחס לבקשת החנינה שראש הממשלךה בנימין נתניהו, הגיש לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ואמר כי הוא לא מצטער שהתכנית להריץ אותו לנשיאות לא יצאה לפועל בסוף.

בראיון לאתר 'וואלה', נשאל גאון האם לאור כל סיפור החנינה עכשיו, הוא שמח שהוא לא בבית הנשיא.

גאון השיב: "בלי שום קשר לחנינה, אני עושה את הדבר הנפלא ביותר שהמרומים היו יכולים להעניק לי. אני עומד על הבמה, מולי אלפי בני אדם, מה יכול להיות נפלא ונהדר יותר מן התחושה הזאת שכל האנשים האלה באו רק למטרה אחת – לראות אותך. גם נשיאות לא מתקרבת למעלה הזאת".