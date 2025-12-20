המגעים לעסקה לסיום אפשרי של המלחמה של רוסיה באוקראינה נמשכים מאחורי גבו של האיחוד האירופאי, גופי המודיעין ביבשת, שפועלים באופן צמוד עם אוקראינה במאבק נגד הפלישה הרוסיה, מעריכים שהעסקה שנמצאת על השולחן רק מקרבת מלחמה כוללת באירופה.
לפי מקורות ביטחוניים באירופה, כל הסדר שיותיר את מוסקבה מחוזקת או לא מוכנעת, עלול להוביל לעימות ישיר בין רוסיה לבין מדינות אירופה בתוך שנים ספורות.
אזהרה חריגה הגיעה לאחרונה מראש המודיעין הצבאי האוקראיני, קרילו בודנוב, העומד בראש זרוע המודיעין הצבאית. לדברי בודנוב, רוסיה קיצרה משמעותית את לוחות הזמנים שלה להכנות לעימות ישיר מול מדינות נאט״ו, וייתכן שתהיה מוכנה לפעולות תוקפניות כבר בשנת 2027. “בעבר דובר על 2030 כיעד אסטרטגי, אך המונחים הללו תוקנו וצומצמו”, אמר.
בודנוב ציין כי הכיוון הסביר ביותר לתוקפנות רוסית הוא מדינות הבלטיות – ליטא, לטביה ואסטוניה – החברות בנאט״ו ומהוות נקודת חיכוך ישירה בין הברית הצבאית לבין רוסיה.
בהתאם לכך, בחלק גדול ממדינות אירופה כבר מתחילים להיערך לתרחיש של מלחמת ענק ביבשת. מדינות מגבירות את ייצור הנשק והתחמושת, משקיעות בהרחבת הצבאות הסדירים ומקדמות רפורמות ביטחוניות מואצות. בגרמניה, למשל, מתנהל דיון פומבי על החזרת גיוס החובה.
המסר שמתגבש בבירות אירופה ברור: גם אם המלחמה באוקראינה תיעצר זמנית, האיום הרוסי לא נעלם, אלא רק מתקרב. אם לא יחול שינוי מהותי במאזן הכוחות, שנת 2027 עלולה להפוך לנקודת הרתיחה של אירופה כולה.
מומחים רבים אף חוששים מפעולה משותפת של רוסיה וסין, פתיחת מלחמה דו חזיתית. רוסיה נגד אירופה במערב, וסין נגד טיוואן והברית האמריקאית באסיה במזרח, ובכך לפצל את יכולת הלחימה של המערב.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יעקב2
ישראל היא בעלת ברית ליוון וקפריסין כנגד טורקיה ולכל אירופה כנגד פוטין. זה חוצה אופוזיציה וקואליציה. שתי מדינות אלה רואות את הסתלקות ארצות הברית מאירופה ולוטשות עיניים. הן גם רואות את...
ישראל היא בעלת ברית ליוון וקפריסין כנגד טורקיה ולכל אירופה כנגד פוטין. זה חוצה אופוזיציה וקואליציה. שתי מדינות אלה רואות את הסתלקות ארצות הברית מאירופה ולוטשות עיניים. הן גם רואות את הדמוגרפיה של האיסלאם, וכנגד זה המדינות האוטוקרטיות באירופה - בהן הנצרות תישאר.המשך 18:52 20.12.2025
טלי
משונה שרשמתם סין נגד טיוואן, רוסיה נגד אירופה, אבל שכחתם את הצלע השלישית והחשובה: איראן נגד ישראל20:27 20.12.2025
מוטי הקרייתי
אם זו ההערכה של מדינות אירופה אז לא מפתיע שגרמניה הכפילה את ההזמנה של כיפות-ברזל ממדינת ישראל.11:10 21.12.2025
דני
ניראלי סופר מוזר. מה פוטין לא מבין שאין לו סיכוי להתמודד במלחמה כוללת עם נאטו?12:41 21.12.2025
