אירופה נערכת לאפשרות של מלחמה כוללת עם רוסיה: לפי מודיעין אוקראיני והערכות ביבשת, מוסקבה עשויה להיות מוכנה לעימות מול נאט״ו כבר ב-2027

המגעים לעסקה לסיום אפשרי של המלחמה של רוסיה באוקראינה נמשכים מאחורי גבו של האיחוד האירופאי, גופי המודיעין ביבשת, שפועלים באופן צמוד עם אוקראינה במאבק נגד הפלישה הרוסיה, מעריכים שהעסקה שנמצאת על השולחן רק מקרבת מלחמה כוללת באירופה.

לפי מקורות ביטחוניים באירופה, כל הסדר שיותיר את מוסקבה מחוזקת או לא מוכנעת, עלול להוביל לעימות ישיר בין רוסיה לבין מדינות אירופה בתוך שנים ספורות.

אזהרה חריגה הגיעה לאחרונה מראש המודיעין הצבאי האוקראיני, קרילו בודנוב, העומד בראש זרוע המודיעין הצבאית. לדברי בודנוב, רוסיה קיצרה משמעותית את לוחות הזמנים שלה להכנות לעימות ישיר מול מדינות נאט״ו, וייתכן שתהיה מוכנה לפעולות תוקפניות כבר בשנת 2027. “בעבר דובר על 2030 כיעד אסטרטגי, אך המונחים הללו תוקנו וצומצמו”, אמר.

בודנוב ציין כי הכיוון הסביר ביותר לתוקפנות רוסית הוא מדינות הבלטיות – ליטא, לטביה ואסטוניה – החברות בנאט״ו ומהוות נקודת חיכוך ישירה בין הברית הצבאית לבין רוסיה.

עוד באותו נושא אמירה מפתיעה מהאיחוד האירופאי: "חמאס הוא המחסום לשלום" 18:22 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בהתאם לכך, בחלק גדול ממדינות אירופה כבר מתחילים להיערך לתרחיש של מלחמת ענק ביבשת. מדינות מגבירות את ייצור הנשק והתחמושת, משקיעות בהרחבת הצבאות הסדירים ומקדמות רפורמות ביטחוניות מואצות. בגרמניה, למשל, מתנהל דיון פומבי על החזרת גיוס החובה.

המסר שמתגבש בבירות אירופה ברור: גם אם המלחמה באוקראינה תיעצר זמנית, האיום הרוסי לא נעלם, אלא רק מתקרב. אם לא יחול שינוי מהותי במאזן הכוחות, שנת 2027 עלולה להפוך לנקודת הרתיחה של אירופה כולה.

מומחים רבים אף חוששים מפעולה משותפת של רוסיה וסין, פתיחת מלחמה דו חזיתית. רוסיה נגד אירופה במערב, וסין נגד טיוואן והברית האמריקאית באסיה במזרח, ובכך לפצל את יכולת הלחימה של המערב.