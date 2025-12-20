גפן ביטון, ישראלי המתגורר באוסטרליה, נורה שלוש פעמים במהלך פיגוע הירי בחוף בונדי לאחר שרץ לסייע לאזרחים שנאבקו בניסיון לנטרל את המחבל, והוא מאושפז כעת בטיפול נמרץ במצב קשה

גפן ביטון, ישראלי בן 30 המתגורר ועובד באוסטרליה, מאושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ לאחר שנורה שלוש פעמים במהלך פיגוע הטרור שאירע בבונדי. בני משפחתו וחבריו זיהו אותו כאדם שרץ לסייע לאחמד אל־אחמד, שנאבק במחבל וניסה להוציא מידיו את הנשק.

על פי בני המשפחה, ביטון ישב עם חבר על ספסלים בחוף בונדי לאחר יום טיול בהרי הבלו מאונטנס, והחליט להישאר עד לסיום הדלקת נרות חנוכה באירוע “חנוכה ליד הים”. עם תחילת הירי, השניים החלו להתרחק מהמקום, אך ביטון שב לאזור הסכנה לאחר שהבין כי מתרחש אירוע חמור.

בני המשפחה מסרו כי ביטון היה כבר במקום בטוח, אך בחר לרוץ חזרה אל קו האש כדי לסייע לאחרים. במהלך ההתמודדות עם המחבל, סאג’יד אכרם, הוא נורה, נפל לקרקע, ונורה פעם נוספת. לדבריהם, מדובר בהחלטה מודעת לסכן את חייו בניסיון להציל חיי אדם.

בהצהרת המשפחה נמסר כי ביטון הוא אזרח לא חמוש שפעל מתוך ערכים של ערבות הדדית וסיוע, וכי מצבו מוגדר קשה. חברה קרובה, קיי בר, מסרה כי נפתחה יוזמת גיוס תרומות למימון הטיפול הרפואי, וציינה כי ביטון עבר מספר ניתוחים והוא מאושפז בטיפול נמרץ, כשמצבו קריטי אך יציב.

נכון לעכשיו, 14 פצועים עדיין מאושפזים בבתי החולים בעקבות הפיגוע. ארבעה מהם מוגדרים במצב קשה אך יציב, והיתר במצב יציב.

בשבת נערך בחוף בונדי טקס זיכרון, שבו התכנסו מאות מצילי ים לדקת דומייה לזכר 15 ההרוגים בפיגוע. רבים מהמצילים היו בין הראשונים שהגיעו לזירה, ופעלו לפינוי פצועים ולהענקת טיפול ראשוני עד להגעת כוחות ההצלה. בארגון מצילי הים נמסר כי טקסים דומים התקיימו גם באזורים נוספים ברחבי אוסטרליה, כאות הזדהות עם הקורבנות והפצועים.