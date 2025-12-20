מזג אוויר השבוע יהיה יציב והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. תנשבנה רוחות ערות ויירדן גשמים מקומיים בחלק מאזורי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובנגב. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
יום שני: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שלישי: מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. לקראת ערב בהרי הצפון יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.
