לאחר ששני קצינים אמריקאים נהרגו בשבוע שעבר בשטח סוריה, בפיגוע ירי של אנשי דאע"ש, הנשיא האמריקאי התחייב להגיב. כעת, התשובה הזועמת הגיעה, הצבא האמריקאי תקף והשמיד עשרות מטרות בשטח סוריה, במתקפת פתע לילית אותה כינה הנשיא טראמפ "עין הנץ".

לאחר היציאה למבצע, הנשיא דונלד טראמפ הודיע הלילה על פתיחת מתקפת תגמול רחבת היקף נגד ארגון דאע"ש בסוריה, בעקבות הרג שני קצינים אמריקאים בשטח המדינה בשבוע שעבר. בהצהרה חריפה במיוחד הדגיש טראמפ כי מדובר במענה ישיר להבטחתו לציבור האמריקאי: “בשל הרצח האכזרי של פטריוטים אמריקאים אמיצים בסוריה, גיבורים שאת גופותיהם שקיבלתי חזרה לאדמת ארה״ב בטקס מכובד מוקדם יותר השבוע, אני מודיע בזאת שארצות הברית מנחיתה תגמול חמור ביותר על הטרוריסטים הרצחניים האחראים לכך”.

לדברי טראמפ, התקיפות מכוונות ללב תשתיות הטרור של דאע"ש, והן מתבצעות בעוצמה חסרת פשרות. “אנחנו תוקפים בעוצמה רבה את מעוזי דאע״ש בסוריה, מקום שטבול בדם וסובל מבעיות רבות, אך כזה שיש לו עתיד מזהיר אם דאע״ש יושמד”, אמר. טראמפ הוסיף אזהרה ישירה לארגוני הטרור: “כל טרוריסט שיהיה מרושע מספיק כדי לפגוע באמריקאים, מוזהר בזאת: אתם תיפגעו בעוצמה קשה יותר מכל מה שחוויתם אי פעם".

על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקאי, מאות מטוסים וכלי טיס השתתפו במבצע, ביניהם עשרות מטוסי קרב, תדלוק, לוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין. לפחות 70 מטרות הותקפו באופן ישיר ובעוצמת אש גבוהה.

בסיום המבצע הודיעו בפיקוד המרכז על הוצאה מוצלחת לפועל של כלל התקיפות כנגד המטרות. על פי המידע שנמסר, נעשה שימוש במעל למאה "חימושים מדויקים ועוצמתיים", בנוסף בוצעו תקיפות בשיתוף פעולה עם חיל האוויר הירדני, ככל הנראה כנגד מטרות תעשיית הסמים הסורית במרחב משולש הגבולות.

מפיקוד המרכז נמסר כי: "המבצע יצא לפועל באופן מדויק, איכותי ובתיאום מלא עם מדיניות הממשל האמריקאי, שמוביל שלום מתוך עוצמה".