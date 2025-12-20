אישה ישראלית, יהודייה ממוצא אוקראיני ובשנות ה־40 לחייה, תושבת נוף הגליל, חולצה במהלך השבת מהעיר יריחו, לאחר שדיווחה לכוחות הביטחון על חשש לחטיפה.
על פי הבדיקה, האישה הגיעה ליריחו במסגרת מפגש ראשון עם גבר שאיתו נפגשה, מבלי שידעה כי מדובר בתושב העיר וכי הכניסה ליריחו, הנמצאת בשטח A, אסורה לכניסת ישראלים. השניים הגיעו לאחת הווילות בעיר כבר בסביבות השעה 13:00.
לדבריה, לאחר שהוכנסה לבית החלו להגיע למקום מספר פלסטינים, ובשלב זה חשה איום ונבהלה. האישה הצליחה לצאת מהמבנה, יצרה קשר טלפוני עם המשטרה בסביבות השעה 18:00 ודיווחה על מצבה.
עם קבלת הדיווח הוקפצו כוחות צה״ל וכוחות המנהל האזרחי למרחב. לאחר יצירת קשר עם האישה היא אותרה, קיבלה הגנה וחולצה ללא נפגעים עד לחבירה עם כוחות הביטחון.
במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי כניסת אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי חוק.
