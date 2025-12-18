ארצות הברית הודיעה על הטלת סנקציות על שני שופטי לשכת הערעורים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על המהלך ואמר: "בית הדין בהאג פועל ללא סמכות, תוך פגיעה בזכותה של ישראל להגן על עצמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך היום (חמישי) על החלטת ארצות הברית להטיל סנקציות על שני שופטים מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, גוצ׳ה לורדקיפנידזה וארדנבלסורן דמדין, חברי לשכת הערעורים של בית הדין.

מזכיר מחלקת המדינה האמריקנית, מרקו רוביו, הודיע הערב כי הוטלו סנקציות מכיוון שהשופטים היו שותפים לדחיית הערעור שהגישה ישראל נגד ההליך המתנהל נגדה בבית הדין הפלילי הבינלאומי.

המהלך האמריקני מצטרף לשורת צעדים שנקט הממשל האמריקני בחודשים האחרונים, במסגרת הגברת הלחץ על שופטים ותובעים בבית הדין. צעדים אלה ננקטו על רקע צווי המעצר שהוצאו אשתקד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, במסגרת הליכים שבהם מיוחסות להם עבירות של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ישראל מברכת על המהלך האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי מדובר בצעד חשוב נגד מה שהגדיר כפעילות פוליטית של בית הדין, וציין: "ישראל מברכת את ארצות הברית על הטלת הסנקציות על השופט גוצ׳ה לורדקיפנידזה ועל השופט ארדנבלסורן דמדין, חברי לשכת הערעורים של בית הדין הפלילי הבינלאומי". לדבריו, "בית הדין בהאג פועל ללא סמכות, תוך פגיעה בזכותה של ישראל להגן על עצמה".