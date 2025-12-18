מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר ויבש. הטמפרטורות יעלו במקצת אך הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומתי הגשם חוזר?
יום שישי: מעונן חלקית. במהלך היום במשור החוף ובהרי המרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יעלו במקצת.

(צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים)
יום ראשון: מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

יום שני: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.