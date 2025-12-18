רשות המים אישרה עליית תעריפים של 2.35% עקב השקעה בתשתיות והתפלה. למשפחה ממוצעת מדובר בתוספת של כ-3.5 שקלים לחודש

משקי הבית בישראל ירגישו בקרוב התייקרות נוספת בהוצאות החודשיות, לאחר שמועצת רשות המים אישרה באופן סופי את עדכון התעריפים החדש.

החל מהעדכון הקרוב, מחירי המים לצרכן יעלו בשיעור של כמעט שניים וחצי אחוזים, החלטה שהתקבלה לאחר סבב של שמיעת עמדות הציבור ודיונים פנימיים במועצה. ברשות המים מציינים כי העלייה שאושרה בסופו של דבר מתונה יותר מהתכנון המקורי שהוצג בשימוע, זאת בניסיון להקל על הנטל הכלכלי המוטל על הצרכנים בתקופה הנוכחית.

הגורם המרכזי להתייקרות נעוץ בעלייה המתמשכת בעלויות של ספקי המים ובשינויים במדדי המחירים במשק. מעבר לכך, הצורך בהשקעות עתק בתשתיות המים והביוב והרחבת השימוש במים מותפלים מחייבים את התאמת המחיר. כיום נשען משק המים הישראלי על מתקני התפלת מי ים עבור כשבעים אחוזים מצריכת המים לשתייה, תהליך שנחשב ליקר משמעותית משאיבת מים ממקורות טבעיים. בין היתר, כניסתו הצפויה של מתקן ההתפלה שורק ב' לפעילות מלאה בתחילת שנת 2026 השפיעה כבר כעת על חישוב התעריפים החדשים.

בפועל, התעריף עבור הכמות הבסיסית המוכרת יעמוד על שמונה שקלים וחצי למטר מעוקב, בעוד שהתעריף לכל כמות נוספת יחצה את רף חמישה עשר השקלים ויעמוד על למעלה מחמישה עשר שקלים ושישים אגורות. עבור משפחה ממוצעת בת ארבע נפשות, מדובר בתוספת של כמה שקלים בודדים לחשבון החודשי, כך שההוצאה השנתית תגדל בעשרות שקלים. למרות העלייה, ברשות המים מדגישים כי ישראל עדיין נחשבת לאחת המדינות עם תעריפי המים הנמוכים ביותר בקרב המדינות המפותחות בעולם.

לצד העלאת המחירים, המועצה העבירה מסר ברור לתאגידי המים והביוב בדרישה להתייעלות פנימית. התאגידים שלא הראו שיפור בצמצום אובדן המים במערכות העירוניות או בגביית התשלומים יידרשו לבצע צעדי ייעול משמעותיים. רשות המים הצהירה כי תמשיך ללחוץ על הספקים השונים במטרה לצמצם עלויות תפעוליות, דבר שעשוי למתן את הצורך בעליות מחירים נוספות בעתיד ולשמור על יציבות משק המים לטווח הארוך.